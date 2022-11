Quién es quién en ‘Blockbuster’, la nueva serie de la guionista de ‘Brooklyn Nine-Nine’

Lejos quedan ya aquellos días en los que, para ver una película en el salón, era necesario salir de casa e ir al videoclub más cercano del barrio. Aquellos días en los que todo hogar tenía una estantería repleta de (primero) VHS y (más tarde) DVD. La palabra ‘Blockbuster’ significa poco, por no decir nada, para las generaciones que han crecido viendo las películas y series en streaming.

Ahora, es una de las plataformas ‘culpables’ de la desaparición de aquel gigante cinematográfico que fue Blockbuster la que estrena una comedia sobre sus últimos días. La nueva propuesta de Netflix, ambientada en un presente en el que la cadena de películas de alquiler todavía no ha visto su final, muestra los problemas con los que se encuentra Timmy, encargado de la última tienda todavía en pie de la franquicia, para mantener su negocio abierto.

Acompañada por David Caspe, creador de Happy Endings, y por la comediante Jackie Clarke, la guionista de Brooklyn Nine-Nine y Superstore Vanessa Ramos presenta esta nueva comedia que sigue el día a día de los últimos siete trabajadores de Blockbuster.

Randall Park es Timmy Yoon

Timmy Yoon, protagonista de la serie y encargado de la tienda, es interpretado por el actor y comediante Randall Park, conocido por su papel como el agente secreto Jimmy Woo en Ant-man y la Avispa (Peyton Reed, 2018) y en la serie Wandavision. También le hemos visto interpretar a Kim Jong-un en la película The Interview (Seth Rogen, 2014), y ser el co-protagonista de la comedia Sex Tape, junto a Jason Segel y Cameron Díaz, entre otras.

Melissa Fumero es Eliza Walker

Frustrada por haber tenido que volver al mismo empleo que tenía antes de comenzar sus estudios universitarios, Eliza se enfrenta al divorcio tras saber que su marido la engaña con una joven de 25 años. La amiga de la infancia e interés amoroso de Timmy es interpretada por Melissa Fumero, quien ya había trabajado con Ramos dando vida a la detective Amy Santiago en Brooklyn Nine-Nine. Además, también es conocida por su papel protagonista en la serie One Life to Live y por interpretar a Zoe, personaje recurrente y amiga de Blair Waldorf, en Gossip Girl.

Madeleine Arthur es Hannah Hadman

El papel de joven entrañable lo encarna Madeleine Arthur, quien interpreta a Hannah, una chica que, tras perder a su madre, encuentra en sus compañeros una nueva familia. Conocida por su papel de Willa Warren en la serie The Family, también la vimos actuar a las órdenes de Tim Burton en Big Eyes (2014). Asimismo, ha interpretado papeles secundarios en series como The Killing o Supernatural y, recientemente, se la conoce por dar vida a Christine en la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré (Susan Johnson, 2018).

Tyler Alvarez es Carlos Herrera

En contraposición a la dulzura de Hannah encontramos la arrogancia de Carlos, un joven fan de Tarantino y aspirante a director de cine. Proveniente de una familia de inmigrantes que buscan un futuro mejor para él, Carlos se ve obligado a estudiar contabilidad. Conocido como Diego Rueda por su papel en la serie de Nickelodeon Every Witch Way, Tyler Alvarez ha aparecido también en American Vandal y, más recientemente, en la serie de Netflix Yo nunca.

Olga Merediz es Connie Serrano

Connie, boomer que utiliza sus horas de trabajo para socializar y hacer amigos, es interpretada por Olga Merediz. La actriz, nominada a un premio Tony por su papel de Abuela Claudia en el musical de Broadway In the Heights, también ha participado en la película Encanto (Byron Howard, 2021), en la que presta su voz a la Abuela Alma Madrigal. Asimismo, también ha aparecido en series como New Amsterdam, Orange is the New Black y Bounty Hunters.

Kamaia Fairburn es Kayla Scott

La malvada adolescente adicta a las redes sociales Kayla Scott es interpretada por Kamaia Fairburn. La joven actriz dio vida a Aaliyah en Aaliyah: La princesa del R&B (Bradley Walsh, 2014) y ha aparecido en las series Star Falls y Endings.

J. B. Smoove es Percy Scott

J.B. Smoove interpreta al padre de Kayla, mejor amigo de Timmy y dueño del centro comercial en el que se encuentra la tienda de Blockbuster. Conocido por su participación como escritor y actor en el programa de televisión estadounidense Saturday Night Life, Smoove ha trabajado en series como Todo el mundo odia a Chris y Mapleworth Murders. En 2019, apareció en la película Spider-man: Lejos de casa (Jon Watts, 2019).

