Quién es Ms. Marvel (y qué demonios ha pasado con sus superpoderes)

La Fase 4 de Marvel se define, hasta ahora, por dos elementos básicos: el caos del multiverso y la irrupción de nuevos personajes (no tan conocidos por los profanos de los cómics) que insinúen tímidamente un recambio generacional. Más allá de Shang-Chi y la propuesta fallida de los Eternos, dicho recambio apunta a localizarse en los justicieros más jóvenes: sea un Spider-Man entrado en la madurez tras la experiencia Spider-Man: No Way Home, sea Kate Bishop en Ojo de Halcón… o sea Kamala Khan. La serie que protagoniza, Ms. Marvel, es la siguiente en el calendario del MCU tras la irrupción del terror psicológico que supondrá Caballero Luna. Está fijada para el 8 de junio.

Disney lanzó el tráiler de Ms. Marvel ayer, luego de unos meses donde la fecha de estreno se había mostrado esquiva. Y es que la Casa del Ratón mostró las primeras imágenes en su Investor Day de 2020, apuntando a que Ms. Marvel estaba más terminada de lo que realmente estaba. Sea como sea, su incorporación al catálogo de Disney+ se acerca, dando oportunidad de lucirse a uno de los personajes más queridos por los fans de cómics de nueva hornada. Y sin embargo, por muy buen fichaje que apunte a ser Iman Vellani como Kamala, dicho tráiler se ha topado con bastante desconcierto entre los amantes del personaje. Incluso irritación.

¿Por qué? Porque los poderes de Kamala no se parecen demasiado a los de las viñetas, como tampoco parece tener nada que ver su origen superheroico. Originalmente Ms. Marvel era capaz de ampliar sus extremidades y “elastificar” su cuerpo a placer, entre otras habilidades, y en el tráiler esto parece haberse reducido a… una especie de energía cósmica. Un poder mucho más genérico y decepcionante, la verdad. No es algo que haya pillado de sorpresa a los sectores más atentos de Internet, pero merece la pena profundizar en la cuestión.

Fanfictions de superhéroes

Hagamos memoria. Kamala Khan es, con bastante probabilidad, el personaje de hornada reciente más popular de las viñetas, acaso en paralelo con el Spider-Man de Miles Morales y los Guardianes de la Galaxia (cuya fama, en cualquier caso, ha llegado a rebufo de su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel). Apenas ha pasado una década desde que fuera creada por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona, de ahí que Ms. Marvel disfrute de una frescura no solo achacable a su breve experiencia, sino también a los detalles de su carácter y genealogía.

Es una inmigrante paquistaní que ha crecido en Nueva Jersey y cuya transformación en superheroína ha coincidido con los atribulados años de adolescencia, teniendo que lidiar con la peligrosa pareja que forma con poderes sobrehumanos. Su educación ha estado marcada por el islam, de modo que es todo un hito en la representación de diversidad en el cómic mainstream, pero si por algo ha conectado tan bien con el público ha sido por una faceta que comparte íntimamente con ellos: la de fan. Kamala es lectora asidua de cómics, escribe fanfictions, y sus ídolos son los Vengadores. El nombre de Ms. Marvel, de hecho, proviene de su admiración por la Capitana Marvel de Carol Danvers.

¿Cuáles son sus poderes, y cómo los consiguió? Pues todo empezó cuando la estricta familia de Kamala le prohibió ir a una fiesta, y en un arranque de rebeldía inédita la joven se escapó de casa, topándose en las calles de su ciudad con una extraña niebla. Se trataba de la Niebla Terrígena que, desarrollada por los Kree, había propiciado el nacimiento de la facción superheroica conocida como los Inhumanos (quienes ya tuvieron serie propia en 2017, aunque mejor correr un tupido velo en torno a ella). La Terrigénesis consiguiente transformó a Kamala, pues, en una Inhumana, dándole unos poderes muy espectaculares.

Portada de cómic de 'Ms. Marvel'

A partir de entonces Kamala era capaz de lo que popularmente se conoce como “embiggen”: una palabra inventada por Los Simpson en el episodio Lisa la iconoclasta que aquí traducimos como un menos llamativo “engrandece”. En realidad el verbo apela a algo más expansivo y elástico, que es justo lo que puede hacer Ms. Marvel: ampliar y deformar su cuerpo cuanto quiera. Esto sobre todo le conduce a aumentar el tamaño de sus puños para propinar tortazos mayúsculos, pero también le sirve para convertirse en una gigante o en alguien diminuto (estilo Ant-Man), curarse rápidamente (estilo Lobezno) e incluso cambiar de aspecto. Vaya, que Kamala Khan es enormemente poderosa.

Según se topó con estas habilidades Kamala se apropió del nombre de Ms. Marvel y empezó a defender las calles de Nueva Jersey, a un nivel vecinal/social (llegó a enfrentarse contra la gentrificación, en lo que resultaba ser una estrategia del capitalismo deshumanizad… estooo, de HYDRA) donde podíamos reconocer a Spider-Man. Ms. Marvel es, por ello y ante todo, una superheroína “del pueblo”, cuyas convicciones comunitarias depararon conflictos con otros justicieros. Por ejemplo cumplió su sueño de convertirse en Vengadora, pero durante el arco Civil War II tuvo un desencuentro con la misma Capitana Marvel y fundó un equipo por su cuenta en el que militaba Spider-Man: los Campeones.

El carisma de Ms. Marvel (que canaliza tanto el entusiasmo juvenil por las historietas como cuestiones raciales, económicas y religiosas) provocó que en 2015 su primer volumen ganara el Premio Hugo. Su fama solo fue a más en años consecutivos, hasta que como no podría ser de otro modo dio su salto al audiovisual. Y bastante antes de Ms. Marvel.

Así de dramáticas se pusieron las cosas entre Kamala y Carol

Nacida para la grandeza

Poco después de su victoria en los Hugo, Ms. Marvel apareció en la serie de animación Los Vengadores unidos, emitida a partir de 2013 para aprovechar el éxito de Los Vengadores de Joss Whedon. También se dejó caer en un episodio de otra serie animada, Marvel’s Spider-Man, donde resultaba tener la misma edad que Peter Parker. En ambas ocasiones fue doblada por Kathreen Khavari, y más o menos por entonces (mayo de 2018) Kevin Feige anunció que tenía planes de llevar Ms. Marvel al MCU a rebufo del estreno de Capitana Marvel, cuando Brie Larson ya había confirmado que interpretaría al personaje.

Pero puede que la auténtica presentación en sociedad de Kamala, fuera de los aplausos comiqueros, tuviera lugar en un videojuego. Square Enix publicó Marvel’s Avengers en 2020, con Sandra Saad doblando al personaje luego de que se hubiera dejado caer en varios juegos de LEGO dedicados a los Vengadores. Marvel’s Avengers fue un desastre a nivel crítico y no ha dejado de serlo a nivel de ventas (las constantes expansiones del juego, que incorporan nuevos personajes, lo han convertido en una voraz máquina engulledinero), pero lo que más se valoró fue la presencia de Kamala, que además resultaba ser lo más similar a un protagonista. Por encima de Iron Man o el Capitán América.

También apareció en 'Spidey y su superequipo' Disney

Marvel’s Avengers reseteaba el origen de los superpoderes de Kamala para vincularlo a un desastre que había provocado la separación de los Vengadores, en el cual consistía la primera fase del videojuego. Esta era de lo más encantadora, pues controlábamos a Kamala en una especie Comic Con Vengadora, a la que se había desplazado la protagonista para asistir a un concurso de fanfics. Una vez adquiría los poderes el encanto no disminuía, aunque sí era entorpecido por la afluencia constante de otros Vengadores cuya presencia era incapaz de rivalizar con el contagioso entusiasmo de Kamala.

Fue, dentro de lo que cabe, una experiencia prometedora, y coincidía con la preparación de Ms. Marvel. No tardó en anunciarse, por lo demás, que dentro del ambicioso plan de Kevin Feige por combinar la continuidad de películas y series, Kamala iba a regresar en The Marvels, futura película dirigida por Nia DaCosta prevista para el 17 de febrero de 2023. Esta no solo serviría de secuela para la exitosa Capitana Marvel, sino que uniría a Carol Danvers con Monica Rambeau (Teyonah Parris, presentada en Bruja Escarlata y Visión) y con su mayor fan, Kamala. Ms. Marvel es, por ello, también un puente hacia The Marvels.

Ms. Marvel en 'Marvel's Avengers' Square Enix

Aquí es donde llegan los problemas. Durante la producción de Ms. Marvel se filtraron varias imágenes de rodaje, que presentaban a Kamala con un traje bastante similar al de Capitana Marvel en el MCU. No había de qué alarmarse por encajar con la relación de pleitesía que une a la protagonista con Danvers, pero progresivamente fue calando la sensación de que sus poderes iban a cambiar con respecto a todo lo visto antes. El tráiler no ha hecho sino confirmarlo, y ahora mismo Internet está sumido en un backlash preventivo hacia Ms. Marvel.

¿Todo por unos brazaletes?

La satisfacción con la que Iman Vellani dice “cósmica” a la hora de intentar describir la energía que ha adquirido no ha sido en absoluto replicada por los fans. Y no es de extrañar, pues la Ms. Marvel del MCU carece del poder de “embiggarse”: salvo por un instante del tráiler en el que sus puños aumentan de tamaño, Kamala es tan rígida como cualquier persona normal, y solo parece capaz de invocar cúmulos de energía para disparar, propulsarse por el aire o crear plataformas a sus pies (también, por lo que sea, aumentar el diámetro de sus manos). El tráiler no aclara cómo ha conseguido esta habilidad, pero da una pista en el énfasis que presta la cámara a los brazaletes de Kamala.

Estos brazaletes existen en el cómic. Son una reliquia familiar, herencia de la bisabuela de Kamala y reminiscente a cuando su familia tuvo que huir de Bombay a finales de los años 40 por la violencia antimusulmana. No obstante, dentro de las viñetas Kamala se limita a llevarlos por causas sentimentales: en el tráiler, en cambio, dichos brazaletes parecen ser la fuente de los poderes de Kamala. Si los lleva puestos es capaz de controlar toda esa energía, y salir a las calles de Nueva Jersey a combatir el crimen.

Iman Vellani en 'Ms. Marvel' Disney

Mientras que ninguna declaración por parte de Marvel Studios ha aclarado a qué se debe este notable cambio en el personaje, las críticas más enrevesadas achacan a que este cambio tiene que ver con la ascendencia racializada de Kamala, reduciendo su poderío a una variante genérica de lo que le hemos visto hacer a Capitana Marvel. También hay quien lamenta que el que no veamos a Kamala “embiggarse” echa por tierra uno de los elementos más estimulantes del cómic, como era ver a una superheroína acoger aspectos no normativos. Esto está replicado en el fichaje de Vellani, que mantiene el vínculo pakistaní y apunta a ser una adolescente como otra cualquiera, pero solo parcialmente.

Careciendo de explicación oficial, solo podemos especular sobre a qué se ha debido este cambio. No es la primera vez que Marvel modifica de forma significativa los poderes de sus personajes a su salto al audiovisual, ya que prácticamente ninguno de los Eternals era idéntico al de los cómics… pero Kamala Khan es mucho más conocido que esta formación, y la cúpula debía olerse que una modificación tan severa iba a tener consecuencias. La primera explicación que podemos sugerir es lo costoso que sería recrear por CGI las habilidades originales de Kamala: las series del MCU no disponen del mismo presupuesto que las películas, al fin y al cabo.

Detalle del póster de 'Ms. Marvel' Disney

Sin embargo, quizá sea más socorrido pensar a efectos de narrativa. Tanto Carol Danvers como Monica Rambeau (esto pudimos verlo en el final de Bruja Escarlata y Visión) poseen poderes relacionados con la energía cósmica que pueden disparar contra sus enemigos. Que Kamala tenga habilidades similares le daría una mayor homogeneidad a su asociación con ambas guerreras en The Marvels, en caso de que la homogeneidad sea algo deseable. También está el hecho de que la acción de “embiggarse” siempre ha recordado mucho a Mr. Fantástico, Reed Richards, que aún no está presente en el MCU pero pronto lo hará, en los 4 Fantásticos que Jon Watts ya tiene en preparación.

¿Le han cambiado los poderes a Kamala para no tener superhéroes “repetidos” en el MCU? No podemos descartarlo, pero llegados a este punto solo podemos desear que, pese a los cambios, Ms. Marvel sea fiel al espíritu del personaje. Teniendo en cuenta el amor que los lectores (y jugadores) le profesan, la decepción que provocaría en caso contrario tendría una escala brutal.

