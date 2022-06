¿Quién es la versión joven de Eleven en la cuarta temporada de 'Stranger Things'?

El viaje hacia el pasado de Eleven en la cuarta temporada de Stranger Things mostraba flashbacks del laboratorio del doctor Brenner, donde veíamos cómo el personaje, interpretado desde el inicio por Millie Bobby Brown, también retornaba a la clásica imagen que teníamos de ella en la primera temporada. Un hecho en el que el CGI ha tenido gran parte de responsabilidad, pero que también ha contado con una jovencísima actriz, con un parecido más que razonable a Bobby Brown.

Detrás de la pequeña (y nueva) Eleven encontramos a Martie Blair, quien debutaba en 2018 con la serie The Young and the Restless, donde se introducía en la piel de Bella. Unos años en los que también colaboraría en diversos cortometrajes, pese a la corta edad de la norteamericana.

Al igual que pasara con Millie originalmente, puesto que ahora utiliza prótesis, la joven se rapaba el pelo para interpretar al personaje con telequinesis. Una serie de cambios para interpretar a uno de las figuras televisivas más queridas, compartiendo todo a través de su cuenta de Instagram.

Obviamente, aunque las dos intérpretes tienen un parecido razonable, la serie jugaba sus mejores cartas para crear una mayor credibilidad en la trama. El uso de los efectos especiales introducía la cara de Millie en el cuerpo de Martie, haciéndonos creer así una verdadera regresión al pasado.

No obstante, ambas compartían grandes momentos durante los cuatro episodios en los que participaba la pequeña, donde conocíamos tramas relevantes sobre 001 y el trauma de la pequeña Eleven, quien, a pesar de todo, no ha conseguido el visto bueno de la audiencia esta cuarta temporada. Su argumento aburría al público, quien espera que los hermanos Duffer y Netflix otorguen un papel más relevante al personaje en los dos últimos episodios de la 4T, que llegarán el próximo 1 de julio.

