Quién es Jake Epstein, el actor que hace de ‘Alphonso’ en ‘The Umbrella Academy’

El aspecto de Jake Epstein como Alphonso en la tercera temporada de The Umbrella Academy ha despertado un enorme interés por conocer el aspecto real del actor y cantante canadiense, quien se ocultaba tras una prótesis que le desfiguraba la cara. Sin embargo, los espectadores más avispados se daban cuenta de que el intérprete era un viejo conocido para muchos.

Aunque su carrera ha estado muy ligada a las producciones teatrales de Broadway, el actor de origen judío debutaba en la pequeña pantalla en las series Ricky's Room (1999), Real Kids, Real Adventures (1999) y The Zack Files (2000-2002), así como en las TV Movies de los 2000 Hermanos a mogollón y Un vampiro para mamá.

Un comienzo que llevaría al canadiense a uno de los grandes papeles de su vida: Craig Manning, en la franquicia Degrassi. Un personaje al que interpretaba en Degrassi: La nueva generación (2002-2009), Degrassi: Minis (2005-2008), Degrassi: Next Class (2016-2017) y en el filme Degrassi Goes Hollywood (2009).

Aunque el papel de Manning resultaba ser el más relevante de su trayectoria, al actor también le conocíamos por otros roles como el de Brian Altman en la serie Suits: La clave del éxito, y el de Chuck Russink en Sucesor designado. Este mismo año, el canadiense también participaba en la ficción The Hardy Boys, distribuida por Hulu.

Sin embargo, su presencia en musicales como Billy Elliot the Musical o Spider-Man: Turn Off the Dark serían los que marcarían realmente su carrera, en la que ahora su salto a las plataformas podría traerle grandes alegrías.

Su llegada a 'The Umbrella Academy'

Jake Epstein ha interpretado en The Umbrella Academy a Alphonso, uno de los miembros más violentos de la Academia Sparrow. Este es uno de los primeros de los nuevos personajes en caer en la batalla con los Hargreeves, después de que Harlan acabe con su vida junto a la de Jayme (Cazzie David).

Un final inesperado después de demostrar sus poderes, con los que su enemigo sufría el mismo daño que él pudiera recibir. Una explicación detrás de la cual encontraríamos su rostro desfigurado (muy desagradable ese momento en el que pierde la barbilla) y que en los flashbacks su aspecto no estuviera tan desmejorado. Ahora, que el universo ha sido reseteado, el personaje podría volver a aparecer en un futuro.

