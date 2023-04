Antes de 1965, irse a la cama era demasiado aburrido. Los niños nunca iban a querer irse a dormir temprano por mucho que sus padres les dijesen que había que descansar para que, a la mañana siguiente, pudiesen madrugar. Tuvo que llegar una adorable familia de 6 hermanitos a la televisión, la familia Telerín, para ayudar con esa tarea.

Fue a partir de aquel año, y a lo largo de la década de los 60 y 70, cuando todos los niños españoles empezaron a irse a dormir, cada día a la misma hora, al son de la misma canción. A las 20:30h en invierno y a las 21:00h en verano, un pequeño corto de animación de apenas 1 minuto de duración comenzó a aparecer en televisión para marcar el paso de la programación infantil a la adulta y avisar a los más pequeños de que el día había llegado a su fin.

"Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama". Primero en blanco y negro y más tarde a color, una niña aparecía por detrás del símbolo de TVE, en pijama, avisando de que era el momento de irse a dormir. Junto a sus hermanos y en fila india, estos adorables dibujos animados acompañaban a los niños a sus habitaciones cantando la famosa "vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar".

Pero no todos los niños son tan obedientes, entre ellos el pequeño Cuquín, quien todavía no sabía caminar e iba siguiendo a sus hermanos saltando. El bebé no quería irse a dormir e intentaba escaparse saliéndose del marco de la televisión. Pero su hermana mayor estaba atenta e iba a por él para arrastrarlo hasta su cuna, junto a la cama de sus hermanos, donde todos acababan rezando antes de cerrar los ojos.

'Cleo y Cuquín', la serie

Los niños de aquella época se hicieron mayores y la familia Telerín dejó de aparecer en televisión hasta que, en 2015, Víctor M. López decidió recuperar las creaciones de José Luis y Santiago Moro para crear una nueva serie de televisión.

Más redonditos y en animación 3D, Cleo, Teté, Maripi, Pelusín, Colitas y Cuquín volvieron para entretener a una nueva generación de niños con sus aventuras. Con el pequeño bebé como protagonista, los 52 episodios de 7 minutos cada uno muestran las experiencias que viven los hermanos derivadas de las travesuras de Cuquín, con nuevas canciones para que los más pequeños aprendan divirtiéndose.

Actualmente, la serie, titulada Cleo y Cuquín, cuenta con 2 temporadas y puede disfrutarse en Netflix.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.