¿Qué le han hecho a Samara Weaving para que esté irreconocible en 'Nine Perfect Strangers'?

La producción televisiva ha encontrado un filón en Liane Moriarty, autora australiana que publicó Big Little Lies en 2014 y cuya historia se convirtió unos años después en una de las series estrella de HBO. El mismo equipo que lanzó Big Little Lies al estrellato ha estrenado ahora Nine Perfect Strangers, con David E. Kelley como showrunner y Nicole Kidman como protagonista y productora.

La serie, ya disponible en Amazon Prime Video, no ha escatimado en reparto estelar: a la australiana la acompañan Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon y Samara Weaving, entre otros. Ellos son los huéspedes en un complejo que promete mejorar sus vidas a través de métodos muy poco ortodoxos ideados por Masha (Kidman), directora del centro.

Y, entre tanto cliente reconocido, la que más ha sorprendido al público debido a su transformación física ha sido Samara Weaving, a la que hemos visto previamente en Tres anuncios a las afueras, The Babysitter, Noche de bodas o Snake Eyes, y que aquí da vida a Jessica Chandler.

El personaje en cuestión es una influencer preocupada constantemente por su físico que viaja al centro de Masha para arreglar sus problemas matrimoniales. Poco a poco, el espectador va descubriendo que la joven está obsesionada con las redes sociales y sufre trastorno dismórfico corporal.

En una entrevista para Digital Spy, Weaving ha revelado ahora la transformación física a la que se tuvo que someter para meterse en la piel de Jassica. Además de ese moreno falso que cubre su piel, la actriz tuvo que usar dientes postizos y un hilo que le levantaba la cara para que su piel pareciera más tersa, como si el personaje se hubiera hecho un estiramiento facial.

"El primer día de rodaje, cuando hicimos las pruebas de cámara, llevaba bronceado falso y uñas muy largas", ha contado la australiana: "También tenía un hilo que me levantaba la cara para que pareciera que estaba estirada, y dientes falsos. Y el equipo de maquillaje hizo un trabajo increíble. La maquilladora Sian Howard consiguió dar a mis labios esa apariencia hinchada".

"¿Quién es esta?"

Tal fue el cambio físico de la actriz que muchos de sus compañeros en Nine Perfect Strangers no la reconocieron la primera vez que se presentó en el set como Chandler. "Nadie me reconoció", afirma Weaving: "Mi móvil no se desbloqueaba cuando veía mi rostro. Las reacciones y comportamientos de todo el mundo cambiaron basándose en cómo me veía, incluso aunque sabían que yo no era Jessica. Regina Hall no me reconoció para nada. Dijo: '¿Quién es esta?".

Weaver es sin duda la estrella cuyo físico ha cambiado más radicalmente por exigencias del guion en la serie de Hulu. Al fin y al cabo, su personaje refleja la obsesión por proyectar una imagen perfecta, la necesidad de aceptación social a través de las redes y las consecuencias de la sobreexposición en la sociedad actual. Ahora ya sabemos los 'retoques' a los que se ha sometido la australiana para dar vida a Jessica.

