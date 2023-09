¿Qué fue de Lola Baldrich, la enfermera del doctor Nacho en 'Médico de familia'?

La década de los ochenta y noventa supuso el inicio de una trayectoria envidiable en el mundo del espectáculo de una toledana que había estudiado Filosofía y Letras. Hablamos de la actriz Lola Baldrich, la cual se estrenó en el cine de España entre 1989 y 1990, con Delirios de Amor y Continental.

No obstante, su papel más recordado de aquella etapa fue cuando se unió a Objetivo Birmania, un grupo de música donde llegó a grabar un sinfín de temas muy populares, como es el caso de Los amigos de mis amigas son mis amigos.

Gertru en 'Médico de Familia'



Lola Baldrich, tras salir reforzada de su breve carrera musical, pegaría el salto al estrellato de la pequeña pantalla con Médico de Familia. En la serie interpretó uno de los papeles más significativos, puesto que daba vida a Gertru, una entrañable enfermera del centro de salud en el que Nacho Martín, protagonizado por el creador e intérprete Emilio Aragón, pasaba consulta entre 1995 y 1999.

Gertru 20MINUTOS.ES

Después de su paso por Médico de Familia, la actriz, años más tarde, volvería a colocarse la bata blanca en El internado, pero esta vez para protagonizar a la doctora Lucía García: "Soy hija y hermana de médico y lo tengo muy cercano. Veo el fonendo, el tensiómetro, jeringuillas, tratamientos, anotaciones o algodones y es cómo he vivido tanto tiempo en casa. Ya que no he seguido la tradición, al menos actúo como tal", recalcó la intérprete en una entrevista a Antena 3.

Otros trabajos de Lola Baldrich

A partir de ese momento, María Dolores Muñoz García (Lola Baldrich) ha seguido ligada al mundo de la televisión y ha aparecido en numerosos proyectos españoles, como es el caso de Cuéntame cómo pasó o Amar en tiempos revueltos. Además, la artista ha ido alternando este tipo de trabajos con el teatro, lugar donde ganó el premio Ercilla por su interpretación en la obra Tres sombreros de copa.

Lola Baldrich, en 'Cuéntame cómo pasó RTVE

Asimismo, Lola sorprendió al mundo del espectáculo con su aparición en la revista Interviú en 2010: "Posar desnuda es algo muy digno porque el primer desnudo no es cuando te quitas el sujetador o el tanga, es el interpretativo. ¡Y yo me he desnudado tanto...!", añadió orgullosa en una entrevista a Europa Press.

Lola Baldrich, su vida personal

La propia Lola Baldrich se define como una persona muy casera y "una adolescente eterna", como reza en su perfil de Instagram con una frase del mítico Rafael Alberti. No obstante, la actriz es muy discreta con su vida personal y mantiene el candado a su cuenta para que solo sus seguidores puedan ver sus respectivas publicaciones.

Lola y José GETTY

Son dos las relaciones sentimentales por las que ha pasado nuestra protagonista: la primera, con Miguel Artero, de la que nacieron Juan y Alejandra, sus dos primeros hijos. Actualmente, Lola está casada con José Navar, el actor que participó en series como Hospital Central o El Comisario. Esta pareja forman la base de una gran familia compuesta por tres hijos, dos caballos, un hámster y una perrita.

