Qué fue de los niños de 'Pippi Calzaslargas', más de 40 años después

El carácter desvergonzado y feminista de Pippi Långstrump convertía la adaptación de la obra literaria homónima de Astrid Lindgren en una verdadera revolución en la televisión de los años 60. Un boom que originaba que, más de 40 años después, la serie continúe muy presente.

Ha llovido mucho desde que Pippi, Annika y Tommy hicieran de los suyas en los 13 capítulos de la serie emitida en 1969, pero aún son muchos los que se preguntan qué ha sido de los actores y hacen que la ficción sea trending topic en Twitter habitualmente. Una ficción que no llegaría a España hasta 1974, donde sorprendía superando la censura y recibía el nombre de Pippi Calzaslargas. ¿Pero qué ha sido realmente del trío protagonista?

Inger Nilsson era Pippi Långstrump

La serie de televisión convirtió a Nilsson en un verdadero fenómeno internacional con tan solo 10 años, trayendo consigo la dificultad para distanciarse posteriormente del personaje de Pippilota Viktualia Rullgardina Krusmynta, como realmente se llamaba el personaje. Nilsson consiguió el papel entre 8000 actrices que se presentaron al casting. Un personaje al que interpretó después de que fuera inspirado por la hija de la propia Astrid Lindgren, quien con tan solo 7 años sufrió una neumonía, que calmaba con los relatos inventados de su madre.

Después de interpretar al personaje en la serie y en las películas Pippi Calzaslargas (1969), Pippi en la isla de Taka Tuka (1970)y Pippi lo pasa pipa (1970)- todas creadas y dirigidas por Olle Hellbom-, la actriz probaba fortuna en las películas Panik på kliniken (Herman Ahlsell, 1994), Gripsholm (Xavier Koller, 2000), Después de esto (The Here After) (Magnus von Horn, 2015) y Black circle (Adrian Garcia Bogliano, 2018). Una carrera en el cine y la TV muy reducida, debido a su encasillamiento en el personaje, pese a que esta nunca se arrepintió de interpretar a Pippi.

Nilsson dedicaría su vida a los teatros, donde no ha dejado de actuar en las últimas décadas, mientras conseguía algunos papeles destacables actuales en las series Jägarna (2021) y Nadie lo ha visto (2007-2021). Su nombre continúa sonando mucho en las redes sociales y es celebrado cada 4 de mayo, con motivo de su cumpleaños. Y ya van 63 primaveras.

Maria Persson era Annika

Por su parte, Persson era consciente de que el mundo de la actuación no era lo suyo después de estudiar arte dramático. Esta se reunía en 2018 junto a Inger Nilsson y Pär Sundberg en un programa de la televisión sueco, donde demostraba su cariño por Annika, con motivo del 40 aniversario.

Persson reside en Mallorca desde los años 80, donde se mudaba por amor y acababa formando una familia, después de varias rupturas. Allí trabajaría en la hostelería y en la enfermería, unos empleos que dejaba atrás debido a sus problemas monetarios y de salud.

Pär Sundberg era Tommy

El hermano de Annika en la ficción también correría su misma suerte, después de abandonar el mundo de la actuación tras su papel en esta franquicia. En su vida adulta, este comenzaría a trabajar como gerente de relaciones públicas y daría en salto al mundo de las inversiones y el emprendimiento.

Debido a su reencuentro en 2018 y la confesión de que los tres niños actores recibieron una suma de ridícula por sus trabajos, varios fans crearon una campaña de crowdfunding para que recibieran 10.000 euros cada uno. A continuación, el emotivo reencuentro de los tres actores en 2018:

