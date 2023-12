¿Qué fue de las actrices de 'H2O'? Así han cambiado las tres sirenas de nuestra infancia

En Australia, no sólo hay criaturas letales en cada centímetro cuadrado de tierra, mar y aire. También hay sirenas. O, al menos, las hubo mientras H20 estuvo en emisión, durante 2006 y 2010. En total, esta serie de Jonathan M. Shiff sobre Rikki, Emma y Cleo contó con casi 80 episodios, que en nuestro país pudieron seguirse por el canal Nickelodeon España.

Lo mejor de esta serie es que, salvando los capítulos en los que la condición pisciforme de sus protagonistas acaparaba toda la atención, H20 no tenía muy en cuenta que suse hubiesen convertido, de un día al siguiente, en sirenas. Por lo demás, Rikki, Emma y Cleo son unas adolescentes de lo más normal, agobiadas por los exámenes y los chicos. Con la excepción, eso sí, de que una pequeña gota de agua sobre su piel transformaba sus piernas en la cola de un pez gigantesco.

13 años después de que se proyectase el último episodio de H20, la serie australiana está disponible en Netflix. ¿Qué ha sido de las actrices que se pusieron bajo la piel de las acuáticas tres amigas protagonistas?

Claire Holt era Emma

La brújula moral del grupo dejó de funcionar a partir de la tercera temporada, cuando Claire Holt dejó la serie. Como su personaje, Claire Holt siente devoción por todos los tipos posibles de deporte, desde la natación (gajes del oficio) hasta el Tae-Kwon-Do.

Messenger 2, rodada en Bulgaria, fue su primer proyecto como ex sirena, aunque el alcance de la película estuvo muy limitado al salir directamente en DVD. Repitió con el número 2 y el telefilme en Chicas malas 2, en la que ya no quedaba rastro del reparto de la primera parte y, poco después, se incorporó al elenco de Pequeñas mentirosas, donde aparece en 5 episodios. Su trabajo más destacable tras H20 es Crónicas vampíricas, en la que se mantuvo durante varias temporadas, además de Aquarius y The originals, o la película 47 metros, donde debe desempolvar sus habilidades natatorias para huir de un escuadrón de tiburones blancos.

Cariba Heine era Rikki

Rikki, como Cariba, acababa de llegar a la ciudad. La actriz que la interpretaba no era australiana, sino sudafricana, y participaría, durante H20, en otra producción oceánica, titulada Blue water high. Un currículo muy líquido.

Debido a su formación como bailarina, quizás el papel más importante que Heine haya interpretado después de despedirse de H20 sea el de Isabelle en Dance academy, aunque también ha sumado un buen puñado de episodios en la serie Home and away, que lleva en emisión desde 1988 y de la que salió Chris Hemsworth.

Phoebe Tonkin era Cleo

Todo grupo debe tener a su integrante tímido o se le asignará uno de oficio. En la sirénida pandilla de H20, este papel le correspondía a Cleo, a la que interpretó Phoebe Tonkin durante las tres temporadas de la serie.

La suya parece una carrera hecha con los recortes de sus compañeras: como Claire Holt, actuó en Crónicas vampíricas y The originals; y como Cariba Heine, en Home and away y en la película Carnaza.

