Qué día de junio se estrena la temporada 10 de 'The Walking Dead' en HBO España

Queda poco para que la serie de los muertos vivientes de AMC diga adiós con su temporada 11. El pasado marzo podíamos disfrutar del lanzamiento en FOX de los capítulos finales de la temporada 10 The Walking Dead. Unos nuevos episodios que ahondaban en la historia de Negan y Lucille, y que comenzaban a indagar en la aparición de la Commonwealth, reconocida por los más fans de los cómics. Unos capítulos que llegan ahora a HBO España.

Una vez más podremos seguir las vivencias de Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) o Negan (Jeffrey Dean Morgan) en el mundo post apocalíptico de zombies. La plataforma ha anunciado que estrenará la segunda parte de la 10T el próximo 4 de junio.

La serie basada en la obra gráfica de Robert Kirkman introducía a algunos nuevos personajes en la primera parte, donde se nos mostraba por primera vez a unos misteriosos 'stormtroopers', que podrían tener un papel fundamental de cara al desenlace.

Un punto y aparte