'El príncipe de Bel-Air' sufre el nuevo escándalo por traducciones deficientes en HBO Max

ATRAE, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, se ha hecho eco en Twitter de una queja que lleva unos días compartiéndose en la red social: la deficiente traducción al español de los títulos de varios episodios de El príncipe de Bel-Air que están disponibles en la plataforma HBO Max.

Asomarse a la página de HBO Max donde se ofrecen los episodios de la primera temporada de El príncipe de Bel-Air sirve para contemplar el desastre. Algunos de los ejemplos más llamativos incluyen la traducción de "Courting Disaster" (Cortejo desastroso) como "Desastre que corteja", de "Deck the Halls" (villancico tradicional que viene a significar "Decorad los salones") como "Cubre la entrada" o "Someday Your Prince Will Be in Effect" (Algún día tu príncipe entrará en vigor) como el galimatías "Algún dia su principe will be en efecto" [sic].

El colmo llega con el episodio de Acción de Gracias titulado "Talking Turkey" (Pavo parlante o El pavo que habla), que por acción y gracia de la traducción automática sin atender a ningún contexto acaba transformándose en "Turquia que habla" [sic].

El tuitero @_FreMart, cuya queja ha obtenido amplia repercusión desde que la publicó el pasado 7 de diciembre, no ha recibido respuesta de HBO Max. Sin embargo, la plataforma sí ha intervenido en otro de los hilos donde se recoge el descontento de los usuarios, asegurando que el equipo de soporte técnico "está al tanto de los nombres de los capítulos y están trabajando en ello". "Esperamos que pueda estar solventada pronto", se despiden.

¡Hola Ángel! Nuestro equipo de soporte técnico está al tanto de los nombres de los capítulos y están trabajando en ello. Esperamos que pueda estar solventada pronto. Un saludo. — HBO Max España (@HBOMaxES) December 9, 2021

Este incidente se une a pasadas calamidades experimentadas en la calidad de las traducciones y subtítulos de diversos contenidos de plataformas en streaming. Una cuestión que trae de cabeza a los traductores profesionales por la devaluación y empobrecimiento de su trabajo que supone recurrir a procesos de traducción automática y posedición que ya ha generado abundante revuelo y malestar en el caso de El juego del calamar o Luis Miguel: La serie, dos títulos de Netflix.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.