El próximo 26 de febrero, The Walking Dead: The Ones Who Live aterrizará en AMC+ España para traer de regreso a dos de los personajes más queridos de la franquicia, Rick y Michonne. Se trata del sexto spin-off de The Walking Dead, que recibía grandes alabanzas estos meses en el lanzamiento de Daryl Dixon y Dead City.

La crítica se ha divido ante el inminente estreno del nuevo spin-off de The Walking Dead. Algunos medios como IGN o Total Film señalan las grandes actuaciones de Andrew Lincoln y Danai Gurira en su retorno a la franquicia, así como la historia de amor emocionante de su trama, mientras que otros tantos denuncian el agotamiento.

Se trata de la serie más cara de este universo con hasta 13,7 millones de dólares por episodio, como informaba recientemente Screen Rant, por lo que esta adaptación de los muertos vivientes de AMC ha sucitado un enorme interés.

Críticas de 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

"The Walking Dead: The Ones Who Live es una historia de amor honesta y ardua que enfrenta la terquedad de Rick contra la de Michonne en una batalla para darle un cierre adecuado a una de las pocas cosas esperanzadoras que quedan de toda la saga".

"Andrew Lincoln y Danai Gurira nunca han estado mejor que en The Walking Dead: The Ones Who Live, que hace malabarismos con un intenso e íntimo drama de personajes con secuencias de acción verdaderamente emocionantes".

"The Walking Dead: The One Who Live: En un universo que todavía se siente sobresaturado de contenido, incluso una secuela centrada en la pareja más icónica de la franquicia tiene la capacidad de decepcionar [...] Después de la exitosa narración y los mundos bien establecidos de Dead City y Daryl Dixon, se siente aún menos necesaria".

"Aunque da un paso a través de una nueva puerta narrativa interesante, siempre habrá un helicóptero CGI de aspecto torpe que aparece en el horizonte para crear, en última instancia, un caos vacío".

"The Walking Dead: The One Who Live no es tan buena como la serie original, pero sigue siendo igual de emocionante ver a Andrew Lincoln y Danai Gurira".

