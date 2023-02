Entre la vorágine de anuncios de nuevos proyectos, rodajes y estrenos de series había uno que ya casi habíamos olvidado y que sin duda llamará muchísimo la atención sobre todo a los seguidores del cine de David Cronenberg. Nos referimos a Dead Ringers de 1988, y estrenada aquí con el título de Inseparables. Título de culto y una de las obras maestras del cineasta canadiense y que cuenta con una adaptación en formato de miniserie para Prime Video protagonizada por Rachel Weisz, también productora, y que pronto llegará a la plataforma de Amazon.

Inspirada en la película de Cronenberg, pero reimaginando la historia en la que su protagonista principal cambia de sexo. En el original la estrella fue Jeremy Irons en el papel de los gemelos Mantle, idénticos de aspecto, pero de caracteres muy opuestos. Elliot es seductor y carismático, mientras que Beverly es un genio introvertido. Ambos son ginecólogos residentes en Toronto y especializados en temas de fertilidad femenina. Y entre sus otros menesteres, en la vida privada, Elliot atrae y conquista a las mujeres para luego, sin que ellas lo sepan, pasársela a su hermano, hasta que llegue el día en que los dos se enamorarán de la misma mujer, una de sus pacientes, Claire (Geneviève Bujold), actriz adicta también a los fármacos.

Pero, claro, tratándose del autor de Videodrome o La mosca esto no iba a quedarse en ser un mero drama romántico. Los hechos no tardarán en tomar un cariz más oscuro a través de las paranoias, cada vez más inquietantes, de los gemelos inducidas por la ingesta de medicamentos y que culminarán en una obsesión por llegar a realizar intervenciones quirúrgicas a las que creen que son en realidad "mujeres mutantes".

Todo ello estará en esta nueva adaptación, pero la protagonista serán las "doctoras" Mantle que interpretará Weisz, propietarias de una clínica en Manhattan y llevando a cabo prácticas que rozan la ilegalidad con la finalidad de avanzar en sus investigaciones médicas.

Y puesto que la serie ya tiene fecha de estreno en Prime Video, será el 21 de abril, y a la espera de un primer tráiler, vía Bloody Disgusting, nos llegan las primeras imágenes.

'Dead Ringers' Prime Video

'Dead Riingers' Prime Video

'Dead Ringers' Prime Video

La misma Rachel Weisz ha sido una de las principales impulsoras del proyecto porque es fan declarada del filme de Cronenberg, asociada con Annapurna Televisión (que ha dado series como Pam & Tommy) y contando como guionista con Alice Birch, coguionista de El prodigio o Lady Macbeth, ambas protagonizadas por Florence Pugh.

En este camino hacia la locura de las Mantle de Rachel Weisz la acompañarán en el reparto Michael Chernus (Orange is the New Black), Poppy Liu (Hacks), Jeremy Shamos (Better Call Saul), Emily Meade (Boardwalk Empire) o Jennifer Ehle (de la miniserie Orgullo y prejuicio de la BBC).

'Dead Ringers' Prime Video

'Dead Ringers' Prime Video

Dead Ringers, versión 2023, constará de seis episodios, todos ellos disponibles el mismo 21 de abril en Prime Video, y para Rachel Weisz, ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por El jardinero fiel de 2006, también significará asumir su primer papel protagónico en una serie.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.