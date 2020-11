Primer vistazo a la nueva 'Gossip Girl' en el escenario más icónico de la serie

Han pasado ocho años desde que nos despidiéramos de los más pijos del Upper East Side y aquella Reina Cotilla que resultó ser Dan Humphrey (Penn Badgley). Decíamos adiós a seis temporadas en las que vimos a Serena van der Woodsen (Blake Lively), Blair Waldorf (Leighton Meester) y el resto de sus amigos pasar de la adolescencia a la edad adulta entre los rascacielos de Nueva York.

Gossip Girl fue todo un éxito televisivo y, como tal, tendrá un reboot que ya se está rodando en las calles de la Gran Manzana. La secuela/reinicio que prepara HBO Max también se nutre de las novelas juveniles de Cecily von Ziegesar, pero cuenta con protagonistas completamente distintos a los de la anterior versión. Eso sí, los nuevos personajes también acaparan las escaleras del Met, donde los han captado las cámaras en pleno rodaje.

En la imagen, vemos a Emily Alyn Lind, Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat y Zión Moreno rodando lo que parece ser una escena en la que almuerzan en el icónico lugar en el que tantas charlas compartían Blair y Serena.

El creador Joshua Safran (vía Vulture) ha prometido una mayor representación en el reboot: "Los protagonistas no son blancos. Hay mucho contenido queer en esta serie. Se trata de mostrar cómo es el mundo ahora, de dónde vienen la riqueza y los privilegios, y cómo los manejas".

Cantera de estrellas

La Gossip Girl original convirtió a sus jóvenes y entonces desconocidos protagonistas en estrellas de la televisión. Tras abandonar la serie, Blake Lively ha sido la que ha gozado de una carrera más prolífica. Icono de moda, ingeniosa tuitera junto a su esposo Ryan Reynolds y musa de Oliver Stone, Jaume Collet-Serra o Paul Feige, la californiana ha evitado encasillamientos encadenando proyectos de todo tipo.

Por otro lado, Chace Crawford y Penn Badgley han vuelto a conquistar la pequeña pantalla con The Boys y You respectivamente. Aunque nadie iguala el currículum de Sebastian Stan, aquel secundario Carter Baizen, cuya carrera no ha hecho más que crecer desde sus días en el Upper East Side. Ha pasado por Marte, La suerte de los Logan, Yo, Tonya o Destroyer, pero su éxito se lo debe sobre todo a ese Soldado de Invierno con el que ha conquistado el MCU. Aquí puedes saber qué ha sido de todos los protagonistas de la serie original.