Primer vistazo a ‘Tiana’, ‘Willow’ y otras próximas series originales de Disney+

La Casa del Ratón terminó el año 2020 con una avalancha de anuncios destinados a mantener la confianza de los accionistas, y a falta de saber si este diciembre tendremos algo similar al Investor Day, no cabe duda de que el Disney+ Day celebrado ayer ha tomado el relevo. Los dos años del debut de la plataforma de streaming fueron festejados con varias promociones y la llegada al catálogo de contenidos como Jungle Cruise, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos o Por fin solo en casa, paralelamente a que por fin se incorporara un clásico moderno como Encantada y, claro, la cúpula hiciera nuevos anuncios. De este modo, la cantidad de series previstas para el MCU es inasumible, como también lo es la de secuelas que llegarán durante los próximos meses a Disney+.

Más allá de estos títulos, la plataforma ha prestado especial atención a sus series originales, confirmando la existencia de algunas o revelándola directamente, todo en aras de constituir Disney+ como un nombre indispensable dentro de la guerra del streaming, que desplace al cine como principal ventana de exhibición para los contenidos de la compañía. Fieles al estilo disneyano, el aliento nostálgico vertebra muchas de estas series, como pudiera ser la continuación, a dieciséis años de su final, de Los Proud. The Proud Family: Louder and Prouder, nos presenta a una Penny adolescente lidiando con su excéntrica familia, y ahondando en el legado de una serie de animación rompedora en su momento por colocar de protagonista a una familia afroamericana.

The Proud Family: Louder and Prouder llegará a Disney+ a lo largo de febrero de 2022, contando en su reparto de voces con figuras como Tiffany Haddish, Gabrielle Union, Cedric the Entertainer, Lil Nas X o Leslie Odom Jr. Es solo uno de los múltiples títulos referenciados durante el Disney+ Day.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK

Teaser póster de 'Las crónicas de Spiderwick' Disney+

La saga literaria de Tony DiTerlizzi y Holly Black saltó al cine en 2008, a través de una película protagonizada por Freddie Highmore. Aunque las críticas no fueron malas y de hecho se elogió mucho la utilización de efectos visuales para dar vida a las criaturas fantásticas, en Paramount no quedaron muy contentos con su desempeño en taquilla, de forma que Las crónicas de Spiderwick no tuvo continuación. Trece años después, las aventuras de la familia Grace a su llegada a la finca de Arthur Spiderwick volverán a ser trasladada al audiovisual, a través de una serie de acción real que Disney+ lanzará próximamente, precisando de un desembolso considerable en FX.

WILLOW

Ron Howard dirigió Willow en 1988, respondiendo a la fiebre por la fantasía heroica con una película llena de encanto, sustentado en su mayor parte sobre la dupla Warwick Davis/Val Kilmer. Solo el primero de ellos va a estar presente en la serie que Disney+ desarrolla a partir del film de Howard, que aún se encuentra en etapas tempranas de rodaje pero se ha permitido lanzar un vídeo durante el Disney+ Day. En él, Davis presenta al resto del reparto de la serie que dirigirá Jonathan Entwistle (Esta mierda me supera), dando pie a una divertida escena donde casi nadie, por su juventud, parece haber visto la Willow original. Los intérpretes son Dempsey Bryk, Amar Chadha-Patel, Ellie Bamber, Tony Revolori (visto en El gran hotel Budapest o en los Spider-Man del MCU) y Erin Kellyman (Falcon y el Soldado de Invierno). Willow aún no tiene fecha de estreno.

CARS ON THE ROAD

Concept art de 'Cars on the Road'

No hay franquicia más rentable para la entente Disney/Pixar que Cars. Es algo perceptible cuando sus películas no son para nada las favoritas de la crítica, pero John Lasseter se ha empeñado en producir hasta tres entregas. De ahí que no sorprenda otra explotación del fenómeno en Disney+: su título es Cars on the Road y se centra en las aventuras de Rayo McQueen y Mate (voz de Owen Wilson y Larry the Cable Guy) mientras circulan por la carretera. Como ya ocurriera con Monstruos a la obra, en este caso no tenemos una responsabilidad directa por parte de Pixar, y la plataforma planea estrenar la serie a lo largo del año que viene, revelando el logo y algunos concept arts donde destaca la imagen de los protagonistas huyendo de lo que parecen ser… dinosaurios.

WIN OR LOSE

Concept art de 'Win or Lose' Disney

En este caso sí, podemos hablar de una creación de Pixar. De hecho, Win or Lose es su primera serie original y no se basa en ningún título anterior, estando escrita y dirigida por Michael Yates y Carrie Hobson. El argumento tiene como protagonista a un equipo de softball entrenándose para un importante campeonato, y cada episodio está narrado desde el punto de vista de uno de los jugadores. Apunta a ser, por tanto y conociendo a la compañía de la lupa, un experimento narrativo bastante interesante, y se incorporará al catálogo de la plataforma de streaming en otoño de 2023.

ZOOTOPIA+

Concept art de 'Zootopia+' Disney

Olvidándonos de una trama desarrollada a través de episodios llegamos a Zootopia+, llamada posiblemente en España Zootrópolis+. Uno de los mayores éxitos de Walt Disney Animation, que nunca ha concretado secuela, se expandirá por fin a través de una serie de cortometrajes ambientados en varios rincones de la ciudad titular, protagonizados por personajes como la musaraña Fru Fru, la tigresa Gazelle o el carismático perezoso Flash. Zootopia+ ya fue anunciada en el Investor Day y llegará a la plataforma en 2022, habiendo Disney lanzado en esta ocasión una imagen promocional que nos hace intuir que el zorro Nick Wilde y la coneja Judy Hopps serán el hilo conductor de los cortometrajes.

TIANA

Imagen de 'Tiana y el sapo' Disney

Tiana y el sapo no tuvo tanto éxito como Zootrópolis, ni en cuanto a crítica ni en cuanto a público, pero el paso de los años ha contribuido a revalorizar este largometraje en 2D de Disney, que encontraba en la música y la ambientación de Nueva Orleans sus grandes atractivos. Más de diez años después, Disney+ prepara una secuela en forma de serie que responde al título de Tiana, y que narrará cómo la recién nombrada princesa de Maldonia se sume en una nueva aventura, sin ser capaz de olvidar su pasado en Nueva Orleans. Escrita y dirigida por Stella Meghie, Tiana llegará al streaming en 2023, y durante el Disney+ Day ha revelado su primera imagen oficial.

LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH

Más allá de otras series de ficción como Baymax! (que publicó tráiler) o la renovación de High School Musical: The Musical: The Series por una tercera temporada, durante el Disney+ Day también tuvo presencia National Geographic, en tanto a varias series documentales que pueden ser auspiciadas por la Casa del Ratón desde su adquisición de Fox. Y lo cierto es que dos de los títulos presentados tienen un gran aroma a Disney: el primero de ellos es Limitless with Chris Hemsworth, y nos presenta al intérprete de Thor en el MCU sometiéndose a pruebas de riesgo extremo. Todo a partir de las teorías de varios científicos sobre cómo los seres humanos pueden activar todo su potencial.

“Básicamente me convencieron para ofrecerme como un conejillo de indias humano y soportar una serie de retos mentales y físicos por todo el mundo, todo por el bien de la ciencia”, contaba Chris Hemsworth sobre el proyecto. “Esperamos arrojar algo de luz sobre las nuevas ideas y la ciencia emergente con el objetivo de prolongar una vida saludable”. Limitless with Chris Hemsworth se estrena en 2022 y viene producida por Darren Aronosfky, director de films como Cisne negro o Réquiem por un sueño.

WELCOME TO EARTH

En la misma línea que Limitless with Chris Hemsworth tenemos Welcome to Earth, serie documental de seis partes que vuelve a producir Aronofsky y esta vez protagoniza Will Smith. A lo largo de este título, que llega a Disney+ este 8 de diciembre, la estrella es guiada por exploradores de National Geographic a los confines del mundo, descubriendo zonas recónditas y topándose con todo tipo de animales salvajes. “Hay todo un planeta distinto ahí abajo”, exclama Smith en el tráiler, que es bastante generoso a la hora de anticipar el elemento clave de la serie: disfrutar de ver a un famoso sorprendiéndose de cosas.

