Primer vistazo a ‘1899’, lo nuevo de los creadores de ‘Dark’

Gracias a su tan enrevesado como apasionante amasijo de paradojas espaciotemporales, Dark tardó poco en trascender la etiqueta de “Stranger Things alemana” para reclamar entidad por sí sola. Sus tres temporadas en Netflix no dejaron de atraer nuevos espectadores para marear sus expectativas, y una vez la serie ha concluido no son pocos los que esperan lo nuevo del dúo Jantje Friese/Baran Bo Odar con considerable interés. Esta pareja alemana ha firmado un nuevo acuerdo con Netflix que ya ha cristalizado en la producción de 1899, una serie de misterio que ha empezado a rodarse hace poco, según recogen medios como The Hollywood Reporter.

1899 cuenta cómo un barco lleno de inmigrantes de varias partes de Europa surca las aguas en dirección a Nueva York, cuando en plena travesía se topa con otro navío y da comienzo una intriga de lo más inquietante. La principal característica de la ficción es su reparto internacional y la voluntad de Friese y Bon Odar por rodar en varios idiomas al mismo tiempo, según se trate de un personaje u otro. Existe, pues, una voluntad de realismo que no ha podido ser refrendada por las circunstancias de producción a causa de la crisis del coronavirus: la idea inicial era rodar 1899 a lo largo de varias localizaciones europeas, pero la pandemia ha demandado un plan B.

De este modo, 1899 se está rodando en el Studio Babelsberg, a las afueras de Berlín, utilizando una técnica conocida como Volume de bastantes similitudes con el StageCraft: el mismo método que se ha seguido para The Mandalorian y se está utilizando en otros rodajes como The Batman o Thor: Love and Thunder. “Somos cineastas de la vieja escuela”, declaraba Odar. “Estamos acostumbrados a ir a localizaciones reales y usar sonidos reales, y ese era el plan para esta serie. La pandemia entonces nos golpeó y discutimos cómo hacer una serie paneuropea en unas circunstancias así… pronto nos dimos cuenta de que no sería posible en un futuro cercano”.

En el reparto de 1899 encontramos a intérpretes como Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, el español Miguel Bernardeu, Maciej Musial o Lucas Lynggaard Tonnesen. La serie aún no cuenta con fecha de estreno en Netflix, pero ya se ha revelado que su primera temporada constará de ocho episodios paralelamente a la publicación de una imagen promocional del reparto (la que puedes ver sobre estas líneas) y un escueto teaser. Échale un vistazo.