Primer tráiler de ‘Historias para no dormir’, el reboot de la mítica serie española

A poco que seas aficionado al género, es imposible no sentir emoción ante el proyecto de Historias para no dormir, auspiciado por Amazon y producido por Prointel e Isla Audiovisual. Como indica el título, esta antología se plantea como un reboot de la serie original que tuvo a Narciso Ibáñez Serrador como impulsor a partir de 1966, y que ya fue en su momento relanzada con Películas para no dormir. Corría 2005, y el proyecto consiguió reclutar a Álex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Paco Plaza, Mateo Gil y Enrique Urbizu. El listón estaba alto, pero la nueva versión de Historias para no dormir ha conseguido equiparar el estatus de estos directores… repitiendo Plaza, que no ha podido resistirse a volver.

Estas próximas Historias para no dormir tienen a bordo a Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz y al citado Plaza, y aunque Amazon aún no ha dado una fecha de estreno, sí acaba de publicar un teaser con el que ir abriendo boca. El avance es tirando a minimalista, pues se reduce a los primeros planos asustados de algunos de los intérpretes que encabezarán estos relatos. Gente como Eduard Fernández, Nathalie Poza, Dani Rovira, Inma Cuesta, Enrique Villén, David Verdaguer, Raúl Arévalo, Vicky Luengo, Miki Esparbé o Carlos Santos, que se enfrentarán cara a cara con un terror desconocido.... que es posible que les suene a los fans más longevos.

Y es que una gran particularidad de estas cuatro historias es que suponen actualizaciones de las clásicas. De este modo, La broma viene ahora dirigida por Cortés, mientras que El doble está en manos de Sorogoyen, El asfalto de Ortiz y de Freddy (cuyo muñeco de ventrílocuo protagonista podemos ver en el avance) se encarga Plaza. Cada uno de los relatos será autoconclusivo y durará cincuenta minutos. Entre sus guionistas encontramos a los susodichos Cortés, Sorogoyen y Plaza, acompañados de Daniel Remón o Manuel Jabois. Una vez llegue al streaming, el plan es que Historias para no dormir también se estrene en algún momento en el marco de RTVE Play.

Puedes echarle un ojo al teaser bajo estas líneas.