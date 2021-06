Primer teaser y fecha oficial de 'Fundación', la nueva serie futurista de Apple

Naves espaciales, tecnología a la altura de Rick y Morty, Jared Harris defendiendo cualquier causa y Lee Pace clonado por todas partes. Así podría resumirse el ambiguo y prometedor adelanto de Fundación (Foundation), la nueva serie de Apple TV que ya tiene fecha de estreno confirmada.

Fundación aterrizará en la plataforma de la manzana el próximo 24 de septiembre, pero ya se ha dejado ver en un teaser tráiler que deja con muchas, muchísimas preguntas más que respuestas. Eso sí, ya ha podido dejar presente una serie de estilos y referencias visuales que no solo hablan del gran presupuesto detrás de la producción, sino también de la impronta visual que ha querido marcar David S. Goyer (guionista de la trilogía del Batman de Christopher Nolan), su showrunner.

En este teaser que aparentemente no desvela casi nada de la trama, ya nos sitúa en un mundo mucho más avanzado tecnológicamente hablando que el nuestro. En este universo distópico (que no en vano está basado en la serie de libros de Isaac Asimov) destaca el embrión del personaje interpretado por Lee Pace (Guardianes de la Galaxia, Halt and Catch Fire) al que vemos dar vida a distintos personajes dentro de la dinastía que se presenta.

Además de Lee Pace, también destaca la presencia de Jared Harris, otro de los rostros más reconocibles de la serie. El actor de Mad Men o Chernobyl da vida al Doctor Hari Seldon un revolucionario (aunque él diga lo contrario en el teaser) dispuesto a cuestionar el sistema sobre el que esta constituida la sociedad en Fundación. Además de Harris y Pace, la serie cuenta con Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton y Alfred Enoch.