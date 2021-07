Preparados para el apocalipsis: primera foto desde el rodaje de ‘The Last of Us’

El reparto de la serie de The Last of Us está completo, y sus integrantes se han trasladado estos días a Calgary, Canadá. Aquí desarrollará el rodaje de la ficción de HBO hasta el próximo verano, adaptando un videojuego imprescindible y al que, en opinión de muchos, poco puede aportar una serie. No obstante su showrunner Craig Mazin (venido de Chernobyl) y el director de la obra original Neil Druckmann tienen grandes expectativas puestas en ella, y constatadas por el elenco que han reclutado para la ocasión: Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie (ambos llegados de Juego de tronos), Gabriel Luna como Tommy y Merle Dandridge como Marlene tras ya haberle dado vida en el juego.

A estos cuatro se incorporó en los últimos días Nico Parker (Dumbo) para interpretar a Sarah, la hija de Joel. Y precisamente esta, junto a Pascal y Luna, es la protagonista de la primera imagen que nos ha llegado desde el set. Luna ha publicado una foto en su Instagram donde aparece con su hermano y su sobrina en la ficción montado en un coche, circundado por otros miembros del equipo. “Ya quiero a estos chicos”, tuitea. Se desconoce si están ensayando una escena justo en este momento, pero hay ciertas opciones de que sea así: el primer The Last of Us da inicio justo con una secuencia en la que Joel, Tommy y Sarah montan en un coche… para huir del estallido del apocalipsis zombie.

Lo que sigue es bastante traumático y no conviene destriparlo aquí, pero de momento baste con decir que Ellie, el personaje de Ramsey, tiene la clave para acabar con la pandemia del cordyceps, y que eventualmente se cruzará en el camino de Joel. El piloto de The Last of Us estará dirigido por Kantemir Bagalov luego de la marcha de Johan Renck, y la serie se beneficiará de la banda sonora de Gustavo Santaolalla, quien ya puso música tanto al primer juego como a la Parte II de 2019.

HBO aún no ha tanteado una fecha de estreno para The Last of Us.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.