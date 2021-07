Premios Emmy 2021: El regreso de ‘Emily en París’ a la competición y otras sorpresas de las nominaciones

Hace escasas horas Ron y Jasmine Cephas Jones (padre e hija que han protagonizado This is Us y Blindspotting, respectivamente) han anunciado las nominaciones principales a los Emmy 2021. De forma paralela la web de los galardones se ha actualizado para dar cobijo al resto de categorías y sus competidores, dejando todo listo para que se desvele el palmarés el próximo 19 de septiembre, fecha en la que se celebrará la gala. Como cabía esperar, títulos del calibre de Mare of Easttown, The Crown o Territorio Lovecraft copan las categorías.

La Academia de la Televisión de Estados Unidos, no obstante, también se ha acordado de ficciones tan populares como The Mandalorian o Bruja Escarlata y Visión, ambas disponibles en Disney+. La ficción de Star Wars, de hecho, está nominada a Mejor serie dramática, mientras que el formato que dio el pistoletazo de salida a una nueva Fase de Marvel ha sido honrado con varias nominaciones a Mejor miniserie, Mejor guion, Mejor dirección y Mejor estrella invitada: Kathryn Hahn por su inolvidable encarnación de Agatha.

Y estas no son las únicas sorpresas. A continuación, las nominaciones que más nos han sorprendido de los Premios Emmy 2021.

'Emily en París'

Fotograma de 'Emily en París' Netflix

Esta serie protagonizada por Lily Collins se cargó los Globos de Oro, como quien dice. En realidad el enorme descrédito que ha sufrido este año dicha convocatoria de premios se debe a una mezcla de malas prácticas y torpeza comunicativa, pero Emily en París encapsuló ambas cuando fue nominada en detrimento de Podría destruirte (que sí ha tenido presencia en los Emmy). Luego de la terrible publicidad acumulada en estos últimos meses parecía difícil que la serie de Netflix optara a más premios, pero aquí la tenemos nominada a Mejor serie de comedia (y para de contar).

'Ted Lasso' arrasa

Fotograma de 'Ted Lasso' Apple

La serie de Apple TV+, que estrena su segunda temporada el próximo 23 de julio, ha sido indudablemente el hit de la comedia estadounidense en los últimos meses. Algo que fue refrendado por la victoria de Jason Sudeikis como Mejor actor protagonista en los Globos de Oro, pero que no nos había preparado para la enorme cantidad de galardones a los que aspira su serie dentro de los Emmy. Ted Lasso está nominada, así las cosas y como era previsible, a Mejor serie de comedia, pero es que la práctica totalidad de su reparto también aspira a llevarse una estatuilla: el citado Sudeikis, Juno Temple, Hannah Waddingham, Nick Mohammed, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift.

Por no hablar de su presencia en las categorías de Mejor dirección de serie comedia (gracias a Zach Braff, MJ Delaney y Declan Lowney) y Mejor guion para Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly y Bill Lawrence.

'Cobra Kai'

Fotograma de 'Cobra Kai' Netflix

Esta aclamada derivación de Karate Kid lleva sumando espectadores al fandom desde que su andadura diera inicio como serie original de YouTube, pero sin duda fue todo un punto y aparte que Netflix se hiciera con sus dos primeras temporadas y se encargara de producir más episodios. Así las cosas, el pasado enero el gigante de streaming estrenó una tercera entrega (ya tiene en marcha la cuarta), logrando que Cobra Kai haya trascendido su condición de comedia de culto para hacerse con los elogios de la crítica. Su nominación a Mejor serie de comedia (aunque no haya sido respaldada en más categorías) lo confirma.

El regreso triunfal de Rhodey

Fotograma de 'Falcon y el Soldado de Invierno' Disney+

Bruja Escarlata y Visión ha causado una gran unanimidad entre fans y crítica especializada, pero no ha sido el caso de Falcon y el Soldado de Invierno, segunda serie del MCU que estrena Disney+. Con reacciones bastante peores, la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan se ha ido de vacío en los Emmy... o casi. Pocos podían esperar que Don Cheadle rascara nominación por su aparición de dos minutos en el piloto de la serie, pero ha sido así: el intérprete de James 'Rhodey' Rhodes en las películas de Marvel (alias Máquina de Guerra) aspira a llevarse un premio a Mejor actor invitado en serie drama.

Sigue la fiebre de 'Hamilton'

Fotograma de 'Hamilton' Disney+

¿Cuenta el teatro grabado como miniserie? ¿O, mejor dicho, como telefilm? Cuando los Globos de Oro lo nominaron a Mejor película-Comedia o musical el debate estuvo servido, y puede que suceda lo mismo con la reaparición de Hamilton en la categoría de Mejor miniserie/telefilm de los Emmy. Lo más sorprendente, sin embargo, es el gran éxito que ha obtenido en las nominaciones de actuación: el espectáculo rodado por Thomas Kail (que también compite por Mejor dirección) ha visto nominados a Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Renée Elise Goldsberry, Phillipa Soo, Daveed Diggs, Jonathan Groff y Anthony Ramos. Ahí es nada.

