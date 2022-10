Por qué ya no puedes ver 'Hemlock Grove' en Netflix

Las series originales de Netflix han comenzado a abandonar su catálogo. La salida progresiva e inesperado de algunas producciones ha suscitado el desconcierto del público, que presenciaba recientemente cómo las series de Marvel (Daredevil, Jessica Jones, The Punisher...) se trasladaban al catálogo de Disney+, mermando la oferta del servicio de streaming. Ahora, Hemlock Grove sigue sus pasos, tras la finalización del acuerdo entre la productora Gaumont International Television y Netflix.

La serie de terror creada por Brian McGreevy y Lee Shipman formó parte de las primeras ficciones originales creadas por Netflix en 2013, situándose entre los lanzamientos de House of Cards- la primera serie original de la plataforma- y Orange is the New Black. Sin embargo, Hemlock Grove pasó mucho más desapercibida entre el público, pese a que contó con hasta con tres temporadas.

Siete años después de la emisión de su último capítulo, Gaumont International Television, quien coprodujo la serie junto a Mad Hatter Entertainment y ShineBox SMC, habría finalizado su acuerdo con Netflix. Ahora, la compañía tendría los derechos para la distribución de Hemlock Grove, que permite a la productora vender la serie al mejor postor.

Una salida que podría anteceder otras tantas

Hace poco también nos enterábamos del caso de la comedia Soundtrack, que también dejó la plataforma tras el cese del acuerdo con Netflix. Una producción creada por Annapurna Television y distribuida por el servicio de streaming estadounidense, que también se presentó como otra de sus ficciones originales. Ahora que las series marvelitas y las de otras productoras han comenzado a abandonar el barco, muchas otras ficciones icónicas podrían hacer lo mismo.

Mientras tanto, Netflix goza de un repunte de sus suscriptores gracias a Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y Vigilante, las series creadas por Ian Brennan y Ryan Murphy, que han permitido que la plataforma frene el sangrado que estaba sufriendo. Una noticia que surge en un momento en el que el servicio experimenta con un nuevo modelo de suscripción con publicidad y con las tácticas para prohibir que los usuarios compartan sus cuentas, a través de funciones como la transferencia de perfiles.

Hemlock Grove y su terror fantástico

Ambientada en la localidad de Hemlock Grove (Pensilvania, EE UU), la historia de la serie narra el asesinato de una joven cerca de una fábrica de la familia Godfrey. Un cruento suceso que provoca que las autoridades abran una investigación y señalen a varios sospechosos, entre los que encontramos hombres lobo, miembros de familias con deformidades o incluso a una de las grandes mujeres más queridas del lugar.

La ficción fue encabezada por grandes nombres como Eli Roth, el actor y director estadounidense de joyas como Hostel y Cabin Fever, quien actuó de productor ejecutivo. Y también fichó en los papeles protagonistas a los actores Bill Skarsgård, Landon Liboiron y Famke Janssen.

