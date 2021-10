A principios de los 2000, hubo un boom en lo que a series norteamericanas de adolescentes se refiere. Fueron los años de Popular, Dawson crece, The O.C. o One Tree Hill, absolutos fenómenos entre la audiencia que esperaba semana a semana para saber qué ocurría en los pasillos de aquellos institutos. Precursoras de Gossip Girl o Glee, marcaron el comienzo de una época dorada para la ficción teen en TV.

La nostalgia mueve montañas y, por eso, muchos usuarios de HBO Max, que acaba de aterrizar en España, planeaban un placentero martes nostálgico volviendo a ver dos de esas series que marcaron su adolescencia: The O.C. y One Tree Hill. No en vano los responsables de la nueva plataforma de WarnerMedia confirmaron que ambas estarían en su catálogo, pero, al menos de momento, no hay ni rastro de las series en la oferta del servicio.

No son las únicas ficciones cuya ausencia ha revolucionado a los usuarios de HBO Max, pero sí las que más revuelo han causado en redes por no estar disponibles. Y las quejas se siguen sumando. ¿Dónde están The O.C. y One Tree Hill? ¿Cuándo podrá el público reencontrarse con Ryan, Seth, Peyton o Brooke en pantalla?

Que sí que sí cari perp que habíais dicho que OTH y The OC iba a estar y yo: no lo veo pic.twitter.com/ZX1GlIsTAb — A. lvs Brooke ✨🎃 (@empowerdgrl) October 26, 2021

HBO Max Spain donde están The O.C. Y One tree Hill?? @HBOMaxES pic.twitter.com/Vmc30QZJFy — blackbird ⚡️ (@blackbirdsays) October 26, 2021

No está OTH, The OC, TVD ni PLL en HBO Max pic.twitter.com/qTOyA2IzrY — Lore miss Matt so much 💔 (@jspencerchasey) October 26, 2021

Buscando «The OC» en @HBOMaxES sin que haya ni rastro. pic.twitter.com/0mPBFmOqMY — David Pastrana (@davidpastrana) October 26, 2021

Me encanta que no me salga ni the vampire diaries, ni one tree hill ni OC #HelloHBOMax pic.twitter.com/ShXawE8Ixh — 𝑺𝒉𝒆𝒚𝒍𝒂🦄 ¦¦ 𝟚𝟛 ¦¦ Buddie🔥 (@PabloftCrushes) October 26, 2021

Esperando a que @HBOMaxES suba The OC y One Tree Hill pic.twitter.com/uqj3inkFk8 — Guilty Pleasure (@NereScottFraser) October 26, 2021

eeeeeee que me meto en hbo max y no está the oc esto que es que manera de jugar con mis ilusiones más fea https://t.co/7gf9alZR2d — spooky clau 🎃 was laurxngrhm (@fclklauren) October 26, 2021

Cómo vemos en el tuit de HBO Max que ha compartido este último usuario, la plataforma había dado a entender que las ficciones estarían disponibles hoy, 26 de octubre, con la llegada del servicio a España. Sin embargo, no ha sido así.

Más ausencias

Como decíamos, estas dos series adolescentes no son las únicas cuya ausencia ha sorprendido a los usuarios de HBO Max. La plataforma tampoco ha traído consigo dos de sus apuestas originales más destacadas, Hacks y The Other Two, y faltan episodios de series como Doom Patrol, Sobrenatural, Stargirl o Lo que hacemos en las sombras.

Por lo pronto, HBO Max ha respondido a varios de estos comentarios explicando que están añadiendo contenido poco a poco, por lo que tocará tener paciencia y esperar que todos estos fenómenos se sumen al resto del catálogo a lo largo del día o en los próximos días o semanas.

