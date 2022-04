¿Por qué no puedes ver estas series clásicas? Échale la culpa a la música

Cuando Bruce Willis anunció su retirada debido a problemas neurológicos, muchos nos acordamos de Luz de luna. La serie que el actor protagonizó junto a Cybill Shepherd entre 1985 y 1989 fue la responsable de su salto a la fama, sigue siendo un ejemplo de cómo romper las leyes de la ficción televisiva, resulta un modelo inapelable de cool ochentero… y no está disponible en ninguna plataforma de streaming. ¿Por qué?

Según ha explicado Glenn Gordon Caron, creador del show, Luz de luna no está disponible debido a una razón de lo más prosaica: los derechos de las canciones de su banda sonora. "Cuando hicimos Luz de luna, las series de TV no solían usar música pop: solo lo hacíamos nosotros y Corrupción en Miami", comenta.

"Así pues, cuando negociaron los derechos de la música, nadie se esperaba algo como el VOD", prosigue Caron. "Para emitir la serie en streaming, el propietario de la serie, que es Disney, tiene que renegociar acuerdos para toda la música, y se llevan resistiendo desde hace seis o siete años".

De esta manera, la propiedad intelectual es el escollo que nos impide disfrutar de las peleas entre David (Willis) y Maddie (Shepherd), además de joyas como ese capítulo presentado por Orson Welles o las respuestas en verso de la señorita Topisto. Si esto solo perjudicase a Luz de luna, ya sería grave de por sí, pero otras series clásicas también se ven afectadas por este estado de cosas.

Una de las afectadas más ilustres ha sido Aquellos maravillosos años. Las aventuras de Kevin Arnold (Fred Savage) durante su adolescencia en la década de 1960 se beneficiaron de una banda sonora excepcional… y es esa misma banda sonora, llena de canciones de Bob Dylan, The Doors, Van Morrison y otros grandes, la que mantiene a la serie fuera del VOD, dado que los contratos originales solo cubrían la emisión televisiva y no sus ediciones en otros formatos.

Si bien el show llegó al formato doméstico en 2014 con este repertorio intacto (incluyendo la versión de The Beatles a cargo de Joe Cocker que hacía inolvidables sus créditos iniciales), sigue ausente de las plataformas debido a su coste. Porque, si bien en su momento asegurar algunos temas para la serie costó una pequeña fortuna, el paso del tiempo ha disparado esa cantidad de manera astronómica.

Para que nos hagamos una idea, usar la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan le costó 75.000 dólares a Aquellos maravillosos años a finales de los 80. En 2012, Lionsgate tuvo que desembolsar 250.000 dólares (casi cuatro veces esa cantidad) para que una canción de los 'Fab Four' (Tomorrow Never Knows) sonara en un capítulo de Mad Men.

En la misma lista de shows considerados clásicos del formato, pero alejados (¿para siempre?) de nuestras pantallas también figuran Doctor en Alaska y Murphy Brown, entre otras. Algunos otros shows, como Freaks and Geeks, ven limitados los territorios en los que pueden exhibirse por esta misma razón.

Para colmo, el pago de derechos no solo es obligatorio cuando se usan las grabaciones originales: en algunos casos, basta con que un personaje de la serie tararee una canción o cite su letra para que tirar de billetera se vuelva imprescindible.

Uno de los casos más egregios de este fenómeno es el de Chicago Hope, un drama de hospital protagonizado por Mandy Patinkin (La princesa prometida). Aunque la serie no empleaba canciones famosas en su banda sonora, el personaje de Patinkin tenía la costumbre de entonar temas de musicales de Broadway mientras operaba a sus pacientes. Y, como los derechos de dichas piezas son carísimos, es muy poco probable que la veamos alguna vez en un catálogo de streaming.

En general, el hecho de que una serie sea considerada 'de culto' en lugar de un éxito masivo hace que sus responsables se muestren reacios a la hora de abonar los derechos musicales. A veces, en el caso de que su público potencial sea lo bastante amplio como para volver rentable el reestreno, se recurre a una artimaña bastante sucia: alterar la banda sonora, eliminando los temas más caros y reemplazándolos por otros de menor coste.

Esta última tendencia ha afectado a títulos como Expediente X, Supernatural (que tuvo que eliminar de sus episodios los temas de grupos como la Creedence Clearwater Revival, por ejemplo) y, sobre todo, Dawson crece. Los fans de James Van Der Beek y Michelle Williams tuvieron que esperar hasta 2021 para volver a escuchar el I Don't Want To Wait de Paula Cole sonando en los títulos de crédito.

Felicity, la serie de Matt Reeves y J. J. Abrams, también tuvo que pasar por este aro debido a un motivo bastante triste: al tratarse de un show de bajo presupuesto, la única forma de darle a las aventuras universitarias de Keri Russell un fondo sonoro a la altura de su ambientación nineties fue alquilar los derechos de las canciones por un período de cinco años.

Aunque parezca difícil de creer, dado como funciona Hollywood, los creadores de las series también tienen (a veces) vela en este entierro. Sin ir más lejos, Paul Feig se resistió con uñas y dientes a renunciar a la banda sonora de Freaks and Geeks: escenas como aquella en la que Jason Segel masacra el Spirit of the Radio de Rush con sus discutibles habilidades a la batería habrían quedado arruinadas de haber empleado esta artimaña.

Dada la sobreabundancia de contenidos en VOD que nos llega semana tras semana, este panorama puede pasar desapercibido. Pero resulta muy triste, y no solo porque los 'GenX' y millennials de turno nos veamos privados de algunos de nuestros shows favoritos. En televisión, un medio que parece condenado a vivir un presente perpetuo, tener la opción de revisar los clásicos del formato y aprender de ellos parece una necesidad cada vez más acuciante.

