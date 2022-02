¿Por qué no es Henry Cavill el Superman de 'El Pacificador'?

[Este artículo contiene SPOILERS de 'EL PACIFICADOR']

La semana pasada, El Pacificador se despedía de HBO Max con la aparición sorpresa de los héroes más icónicos del universo cinematográfico de DC. Tras un final cargado de sangre, sudor y alguna que otra lágrima, Chris Smith (John Cena) y su equipo de inadaptados a las órdenes de Amanda Waller finalmente evitaba la invasión de las Mariposas.

Justo cuando la gran batalla había llegado a su fin, después de que el Pacificador y Adebayo (Danielle Brooks) acabaran con la vaca que alimentaba a las Mariposas, los protagonistas se alejaban del lugar y se topaban con los miembros de la Liga de la Justicia. "Llegáis tarde", les espetaba Smith, antes de cargar contra Aquaman (Jason Momoa): "Ve a follarte peces".

"Estoy harto de un rumor", se lamentaba este, a lo que The Flash (Ezra Miller) respondía poniendo en duda que se tratara verdaderamente de un rumor. Así, James Gunn consiguió incluir a los actores de Aquaman y The Flash, aunque tuvo menos suerte con Ben Affleck y Ray Fisher como Batman y Cyborg (sus personajes no salen en la escena), así como con Henry Cavill y Gal Gadot (Superman y Wonder Woman sí aparecen, pero encarnados por otros actores).

Ahora ya sabemos quién es el intérprete que se esconde detrás de esa sombra voladora que emula al Superman de Cavill. Se trata de Brad Abramenko, que ahora ha compartido en su cuenta de Instagram una foto en la que lo vemos con el traje de Clark Kent:

"Mi sueño se hizo realidad cuando me convertí en el 12º Superman. Un honor ponerme el traje de Henry Cavill", ha escrito el actor junto a la instantánea. Pese a su poca poca experiencia en la interpretación (ha participado como extra en las series Batwoman y The Flash), Abramenko puede fardar de haber llevado la capa del emblemático héroe deceíta.

Sorpresa final

“Hay razones para las ausencias, pero no estoy seguro de cuáles son. Tendrá que ver con cosas del futuro de DC”, aseguraba James Gunn sobre la aparición de la Liga de la Justicia en El Pacificador. Aquaman y The Flash tienen películas en solitario preparadas para este año: Ezra Miller protagoniza The Flash, prevista para el 4 de noviembre, mientras que Momoa volverá en Aquaman and the Lost Kingdom el 16 de diciembre.

La ausencia de Cyborg y Batman puede tener que ver con la continuidad de DC: Ray Fisher ha sido despedido de Warner y Affleck dirá adiós a su personaje en The Flash. Gadot sí que volverá como Diana Prince en una tercera entrega de Wonder Woman actualmente en preparación y, en cuanto a Cavill, sus años como Superman han llegado aparentemente a su fin. DC busca nuevo Superman negro tras haber contado con el británico en El hombre de acero (2013), Batman v Superman (2016) y las dos versiones de Liga de la Justicia (2017 y 2021).

