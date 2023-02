Jon Favreau explica por qué Grogu y Mando se reunieron en 'El libro de Boba Fett'

La segunda temporada de The Mandalorian no pudo terminar de un modo más impactante. Luego de que Din Djarin (alias Mando) estrechara lazos con Grogu (alias Baby Yoda), el protagonista se vio obligado a entregarle su protegido a Luke Skywalker para que recibiera adiestramiento Jedi. La despedida hizo llorar hasta a los fans más desdeñosos de Star Wars, y todos pensamos que esto implicaba que, durante la tercera temporada de The Mandalorian, ambos personajes iban a permanecer separados. Al menos por un tiempo.

Grogu adquiriría control sobre la Fuerza y Mando volvería a Mandalore, pero en esto llegó El libro de Boba Fett. Se suponía que era un spin-off de The Mandalorian centrado en, pues, eso Boba Fett, pero en la recta final de la serie no solo reapareció el personaje de Pedro Pascal, sino que además volvió a reunirse con Grogu luego de que el pequeño ser decidiera abandonar a Luke para permanecer al lado de su protector inicial. Con esta situación empezará la tercera temporada de The Mandalorian, tal y como ya se ha visto en los tráilers.

Fue una decisión llamativa, pues Jon Favreau y su equipo o bien asumieron que todos los espectadores de The Mandalorian repetiría con El libro de Boba Fett, o que aceptarían que al inicio de los próximos episodios la pareja se mantuviera por arte de magia. Favreau ha sido entrevistado recientemente por Empire, pudiendo profundizar en por qué tomaron esta decisión: “No podíamos simplemente reiniciarlo todo ahí”, sostiene. “Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto para la gente que no vio El libro de Boba Fett”.

“Creo sin embargo que El libro de Boba Fett nos dio tiempo para hacernos a la idea. Vimos cómo era Mando sin Baby Yoda y vimos cómo era Grogu sin el mandaloriano y a ninguno de los dos le iba muy bien. Que ellos volvieran juntos era un inicio de trama bastante bueno, que nos permitía saltar directamente a una tercera temporada donde se mantuviera la relación central”, prosigue. El cocreador de The Mandalorian reflexiona sobre el conflicto que se planteó en la segunda temporada, para ser resuelto de un plumazo en una serie distinta.

Como en 'Luna de papel'

“Solo porque este chico tenga el potencial y haya recibido entrenamiento, ¿pertenece a un lugar lejos del Mandaloriano?”. Favreau echa mano entonces de un referente cinéfilo para explicar lo que pensaron los guionistas. “Lo enfoqué como en Luna de papel, donde todo el asunto es entregar al niño al pariente de sangre solo para darse cuenta al final de que, gracias a ese vínculo, Tatum O'Neal tiene que terminar con Ryan O'Neal. Ese final es muy bueno”.

Tatum O’Neal y Ryan O’Neal, hija y padre en la vida real, protagonizaron en 1973 esta aclamada road movie de Peter Bogdanovich, formando una pareja tan inolvidable como Grogu y Mando. Favreau destaca además que “a Grogu se le da a elegir”. “Y el niño elige la relación emocional y quiere estar con el mandaloriano, y dejar pasar el sable láser de Yoda”.

El showrunner sostiene que es un punto de partida estimulante para lo que viene en The Mandalorian. “Tienes a este interesante personaje con entrenamiento Jedi hasta cierto punto, habilidades de la Fuerza, pero también se está uniendo a la cultura mandaloriana, que hemos establecido que es algo a lo que puedes optar. Históricamente los mandalorianos desarrollaron todas esas herramientas, armaduras y armas para poder contrarrestar las habilidades de la Fuerza de los Jedi. Esto le da muchas posibilidades a la historia”.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrena este 1 de marzo en Disney+.

