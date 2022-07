¿Por qué el último episodio de ‘Stranger Things 4’ dura tanto?

La distancia entre cine y series nunca se ha confundido tanto como con el último episodio de Stranger Things, aunque sea únicamente en lo relativo a la duración. La cuarta temporada de la serie estrella de Netflix se dividió en dos Volúmenes ante la escala que había alcanzado la historia y la producción (probablemente, también ante lo mucho que atenazaba el calendario), y ninguno de los episodios que lo componen ha bajado de los 60 minutos. Pero el episodio final, el que ha cerrado Stranger Things 4, es el que se ha llevado la palma al extenderse a las dos horas y media de duración, mucho más que la mayoría de los largometrajes.

Una barbaridad que requería explicación. Los responsables de la serie han aducido que necesitaba tiempo para que cada personaje de los muchos que componen el reparto tuviera espacio para desarrollarse correctamente, pero hasta ahora no se había abordado de forma directa por qué el último capítulo tenía que durar tal cantidad de minutos. El noveno episodio de Stranger Things 4 supone algún tipo de récord y sus creadores, Matt y Ross Duffer, han justificado su metraje con una razón sencilla: no sabían cómo dividir el final de la cuarta temporada de forma que ascendiera a diez episodios, y no a nueve como terminó ocurriendo.

“No pudimos encontrar un buen momento para dividirlo porque hay casi un hora de acumular tensión y luego las cosas se complican durante otra hora”, explica Ross, vía Collider, sobre el episodio El plan. “Y al final teníamos otros 25 minutos para cerrar. No habría sido muy satisfactorio separarlo tras esa primera hora. En nuestra opinión se habría agotado. No queríamos forzar un final, así que pensamos en un episodio monstruoso. Si quieres pausarlo, adelante”. Las dos horas y media, aunque se deban a la preocupación por mantener el ritmo, suponen la muestra más clara de la épica que ha alcanzado Stranger Things, luego del rodaje de una cuarta temporada dificultado por la pandemia.

De cara a Stranger Things 5, confirmada como la temporada final, los Duffer prometen que no será tan excesivo, y que la trama “se moverá más deprisa”. Aunque dejan caer que “lo más seguro es que en el final hagamos lo que hemos hecho esta temporada, es decir, un episodio de doras horas y media”, la forma de escribir será distinta. “Los personajes ya van a estar en movimiento, ya tendrán un objetivo y una motivación”, explica Matt. “Y creo que eso va a ahorrar al menos un par de horas y hará que la temporada se sienta diferente. Aunque el final será mucho más largo, estilo El señor de los anillos: El retorno del rey”, bromea.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.