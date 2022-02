¡Por fin! Este Joker de 'Batwoman' es así de fiel a los cómics

¿Cuántas versiones diferentes de Batman se pueden llevar a la pantalla en tres décadas? La generación millennial ha conocido unas cuantas: que si el Bruce Wayne de Michael Keaton, que si el de Christian Bale, que si el de Ben Affleck y ahora el de Robert Pattinson, entre otros. Lo mismo pasa con su archienemigo El Joker, que no para de saltar al audiovisual.

Algunas interpretaciones del Príncipe Payaso del Crimen han sido más aplaudidas (Heath Ledger, Joaquin Phoenix) que otras (Jared Leto), pero ninguna ha resultado indiferente. El próximo en teñirse el pelo de verde será Nick Creegan, que da vida a Marquis Jet en Batwoman.

Poco a poco, el personaje se está convirtiendo en el temido enemigo de DC y, aunque de momento no lo hemos podido ver abrazando del todo a su payaso interior, a falta de que llegue la transformación completa Batwoman ya tiene al Joker más fiel a los cómics hasta la fecha.

El joven actor Kendrick Jackson, que interpreta a Marquis de niño, ha compartido varias fotos en Instagram, incluyendo una junto a un Joker clavadito al de los tebeos hasta en el traje morado.

"Lo pasé genial volviendo a Batwoman para interpretar al joven Nick Creegan". La imagen en cuestión parece pertenecer a una escena de flashback en la que un joven Marquis se topa con este Joker de cómic.

Recordemos que Creegan será el primer actor negro en dar vida al Joker, algo a lo que ya se refirió en una entrevista para The Wrap: "Es una locura, la verdad. He estado procesando mucho en las últimas semanas y meses, ¿sabes? Aún me parece surrealista. Ha sido un camino salvaje. El recibimiento al nuevo Joker, siendo la primera persona negra en hacer este papel, los mensajes y el amor que he recibido, todo ha sido abrumador. Ha sido divertido".

