Las plataformas que más series cancelan: un estudio exonera a Netflix con datos sorprendentes

Al principio de la fiebre streaming había quien pensaba que su dominio del mercado garantizaría una mayor tranquilidad para los espectadores, en función a productores sin tanta ansiedad por los índices de audiencia y que, por tanto, no cancelarían las series sin ton ni son. Esto pronto resultó ser una ilusión, puesto que los streamers estudian con la misma avidez el rendimiento en visionados de cada contenido, y en función a él no dudan igualmente en cancelar de forma abrupta cualquier serie.

Ninguna está a salvo, y según percepción popular esto es especialmente notorio en el caso de Netflix. La plataforma líder del sector se ha labrado la fama de echar el cierre a cualquier contenido sin que importe la base de fans que pueda tener detrás, y de hacerlo en ocasiones a una velocidad aplastante. El año pasado Cowboy Bebop, por ejemplo, fue cancelada en menos de un mes tras una única temporada. No obstante, Variety acaba de hacerse eco de un informe conjunto entre Variety Intelligence Platform y Luminate, que se ha propuesto estudiar la tasa de cancelación de las grandes plataformas de streaming.

¿Es fundada la fama de Netflix? Pues no del todo, como (confirmamos) el hecho de que las plataformas de streaming cancelen menos que la televisión de toda la vida. A este segundo respecto el estudio (desarrollado entre 2020 y el 8 de agosto de 2023) destaca que no hay mucha diferencia: en estos dos años y medio se han dado 221 cancelaciones en streaming frente a las 193 series que han pasado a mejor vida en la televisión lineal.

Lo más interesante, por otro lado, radica en comparar cuánto cancela cada plataforma. El estudio concluye que todas ellas suelen cancelar tras la primera temporada: cuando una serie llega a la segunda, es más difícil que la plataforma de turno la cancele a no ser que la pérdida de espectadores sea de órdago. Los streamers estudiados son las principales entidades de EE.UU: Netflix, Amazon Prime Video, Max (que aún es HBO Max en nuestro país), Apple TV+, Hulu, Peacock y Paramount+.

Las tres últimas plataformas no existen en España, pues los contenidos de Hulu suelen ir a parar a Disney+ y SkyShowtime ha surgido para dar cobijo a algunas producciones de la entente NBCUniversa/Paramount. La tasa de cancelación del conjunto de streamers es del 12.2% frente al 10.8% de la televisión lineal, y abarca a series con y sin guion. La principal conclusión del informe (llamado ocurrentemente The Show Must Go Off) es que no, Netflix no es la compañía que más cancela. Este dudoso honor le correspondería a Max.

La plataforma más sangrienta

Netflix suele cancelar el 10.2% de sus series, y se queda bastante lejos de lo que hace Max: nada menos que un 26.9% de su producción ha sufrido cancelaciones inesperadas. Lo que también se explica por las particularidades de la empresa: desde que Warner Bros. se fusionó con Discovery y subió al poder David Zaslav, este le ha dado muy poco crédito al streaming. Hasta el punto de minimizar la producción directa y de incluso eliminar contenidos del catálogo para desgravar impuestos.

Esto también lo ha hecho Disney+, pero sin el ruido de Max borrando de la existencia Raised by Wolves o Westworld, mientras cancelaba además The Idol. Hay que decir, en cambio, que si Netflix sale tan bien parada del examen es por su volumen de producción, que es mucho más alto que el de los otros streamers y garantiza que el porcentaje sea menos dramático. Al mismo tiempo, el informe también muestra que Netflix ha ido cada vez cancelando menos series en este tiempo.

Apple TV+ sería la plataforma que menos cancela, un 4.9%, y evidentemente se debe a que no tiene demasiada programación. Pero sí un buen baremo: Ted Lasso y The Morning Show han funcionado muy bien con los espectadores, y han podido seguir adelante sin sobresaltos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.