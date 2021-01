¿Planea Marvel resucitar sus series de Netflix? Kevin Feige responde

¿Veremos de nuevo a Daredevilo a Jessica Jonesen una serie con el sello Marvel? No lo sabemos, pero si esa posibilidad existe, ahora está más cerca que nunca de hacerse realidad: prueba de ello son los rumores sobre la aparición del personaje de Kristen Ritter en She-Hulk, la inminente serie de Disney+ sobre la prima verde, cachas y abogada de Bruce Banner.

En el acuerdo entre Marvel y Netflix se incluía una moratoria que impedía a la Casa de las Ideas usar a estos personajes hasta dos años después de que la plataforma de Ted Sarandos cancelara sus series. En el caso del abogado ciego, ese plazo se cumplió en 2020, mientras que la detective con superfuerza quedará libre en 2021. Así pues, mientras los fans especulan, el mismísimo Kevin Feige ha tomado la palabra para declarar su visión del asunto.

Y ¿qué dice al respecto el mandamás de Marvel? Pues, fiel a su costumbre, que ni sí ni que no, sino todo lo contrario. Según Feige, los intereses del estudio y de Disney no incluyen aún reabrir el bufete de abogados de Matt Murdock o la oficina de Alias Investigations, pero no descarta novedades de última hora: "Llevo el suficiente tiempo en Marvel como para no decir nunca 'nunca jamás", comenta en una entrevista con Deadline (vía The Playlist).

Ahora bien: en el caso de que estas sean sus intenciones, Marvel tendrá que contar con la voluntad de los actores. Los cuales, para colmo, no parecen estar muy por la labor. Kristen Ritter ha hablado de sus pocas ganas de retomar el papel de Jessica ("Me siento satisfecha de haber cerrado esa puerta").

Por su parte, Charlie Cox sí está dispuesto a interpretar una vez más a Daredevil, pero ha comentado lo difícil que sería reunir al reparto de su serie debido a problemas de agenda. "Cuando firmas por una serie de televisión, estás vendiendo seis años de tu vida", explicó en mayo.