¿Qué fue de ‘Pippi Calzaslargas’? Así ha cambiado la protagonista de la serie que triunfó en los 70

Cuando la escritora Astrid Lindgren decidió crear el rebelde personaje de Pippi Långstrump no podría ni imaginar en lo icónicas que se convertirían esas trenzas. Creada por casualidad, cuando su hija de 7 años tenía neumonía en 1941, la anarquista niña de 10 años se convirtió en uno de los personajes más célebres de la televisión del siglo XX cuando la serie basada en sus aventuras llegó a las pantallas suecas en 1969 (a España no lo haría hasta cinco años después).

Lindgren escribió una trilogía narrando las fantasiosas andanzas de Pippi con sus amigos Annika y Tommy, y ya fueron un auténtico éxito de ventas, pero fue la adaptación televisiva la que llevó al personaje a cuotas impresionantes de popularidad. Más de 8.000 niñas se presentaron al casting, pero la elegida solo fue una: Inger Nilsson.

Una estrella infantil

Nilsson, que en el momento de encarnar a Pippi tenía 9 años, se convirtió en una estrella internacional a una edad muy temprana, un éxito que jamás volvería a repetir. Después de interpretar a la traviesa niña durante los 13 episodios de la ficción infantil, llevó al personaje a la gran pantalla en tres películas: Pippi Calzaslargas (1969), Pippi en la isla de Taka Tuka (1970) y Pippi lo pasa pipa (1970).

Inger Nilsson como Pippi Calzaslargas. ARCHIVO

La tremenda popularidad que consiguió tanto la serie (de la que se llegó a plantear una nueva adaptación) como Nilsson, hizo que la actriz intentara perseguir una carrera en el mundo de la actuación, aunque no tuvo éxito: no volvería a salir en una pantalla hasta casi dos décadas después, cuando participó en otra adaptación de Astrid Lingren, en la cinta de media hora Brenda Brave (1989). Un lustro después apareció en la televisada obra de teatro sueca Pánico en la clínica. Tardaría en volver a participar en un proyecto otros seis años, cuando tuvo un pequeño papel en la película suiza Gripsholm (2000).

Después del proyecto, hizo un parón en su carrera para continuar trabajando como secretaria médica, profesión para la que se había preparado desde pequeña y que sigue realizando hoy en día. No volvería a la televisión hasta 2006, cuando apareció en varios episodios de la miniserie AK3. Al año siguiente hizo lo propio en la ficción policial alemana Der Kommissar und das Meer (El comisario y el mar).

Últimos trabajos de Inger Nilsson

Para su siguiente interpretación hay que ir hasta 2015, cuando Inger Nilsson obtuvo un papel en Después de esto (The Here After). En 2017 participó en la cinta Dröm vidare con un papel muy secundario y al año siguiente apareció en el largometraje sueco de terror Black Circle. Sus últimos dos proyectos han sido roles en la segunda temporada de Jägarna (2021) y en la película infantil El pequeño Zlatan y el tío Weird (2022).

Inger Nilsson en 'Jägarna'. TV4 / C More

A pesar de que su carrera no ha seguido el curso que hubiese deseado, Inger Nilsson (que ganó un TP de Oro en España por Pippi) sigue siendo un icono para toda una generación que creció en los años 70, así como para los que pasaron su infancia en las décadas siguientes. La rebeldía de aquella niña pelirroja con trenzas está muy presente, incluso más de cinco décadas más tarde.

