Phoebe Waller-Bridge y Donald Glover serán ‘Sr. y Sra. Smith’

Este viernes, Donald Glover subió un story a su perfil de Instagram. Aparecía bailando una melosa canción de Paul Anka ante una Phoebe Waller-Bridge que no parecía demasiado impresionada. Al final del vídeo sabíamos que ambos actores estaban anunciando una próxima serie titulada Mr. and Mrs. Smith, a ser producida por Amazon Studios en asociación con New Regency. Cuando poco después el estudio dio una rueda de prensa para dar detalles sobre el nuevo formato, ya Internet había estallado en llamas con la perspectiva de ver a los protagonistas de Atlanta y Fleabag interpretar a marido y mujer en esta revisión de la Sr. y Sra. Smith que protagonizaran en 2005 Brad Pitt y Angelina Jolie.

En dicha rueda de prensa, de la que se hacen eco medios como IndieWire, la directiva de Amazon Jennifer Salke reveló que Glover y Waller-Bridge no solo serían los protagonistas de la serie, sino que también ejercerían de productores ejecutivos y cocreadores en compañía de Francesca Sloane (responsable de Fargo) como showrunner. “Donald y Phoebe son dos de los mejores intérpretes del mundo. Es todo un sueño para nosotros, y lo será para la audiencia, tener estas dos fuerzas de la naturaleza colaborando en un mismo equipo creativo”, declaraba Chalke.

“Sr. y Sra. Smith es una propiedad icónica, y no podemos esperar a ver a Donald, Phoebe y Francesca hacer lo suyo”. Chalke también aclaró que esperaban que la serie pudiera estar disponible en el catálogo de Amazon Prime en torno a 2022, sin dar más detalles en cuanto a la relación de la serie con la película original de Doug Liman. Esta contaba la historia de una pareja casada cuyos integrantes eran asesinos a sueldo sin que el otro lo supiera, y lo más probable es que la Mr. and Mrs. Smith de Sloane quiera oficiar como una especie de remake de la historia.

Gracias a su condición de creadores y protagonistas de Fleabag y Atlanta (cuya esperada tercera temporada está en camino), Waller-Bridge y Glover son personas de lo más solicitadas en el Hollywood actual, habiendo trabajado ambos para Amazon en el pasado tanto en el marco de la citada Fleabag como del mediometraje Guava Island, que Glover coprotagonizó con Rihanna. Hay que recordar, también, que Waller-Bridge y Glover ya han hecho de pareja antes (aunque la actriz estuviera bajo un disfraz de androide), en Han Solo: Una historia de Star Wars, como L3-37 y Lando Calrissian.