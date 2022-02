Nos hallamos ante una suerte de Renacimiento para R.L. Stine, considerado el “Stephen King de la literatura infantil”. Todo debido a la afluencia de adaptaciones al audiovisual de su obra literaria, encabezada por la trilogía de La calle del terror que triunfó en Netflix (impulsando los preparativos de una continuación) y la serie Al otro lado del instituto, que desarrollada por Seth Grahame-Smith llegó a Disney+ el año pasado. Precisamente esta plataforma de streaming es la destinataria de una nueva adaptación a partir de un título mucho más popular, como es Pesadillas: esa colección de historias de terror independientes que han consagrado a Stine, y han alcanzado las 200 entregas.

Por supuesto, esta no es la primera adaptación de Pesadillas. Entre 1995 y 1998 Fox Kids emitió una recordada serie de televisión que adaptaba cada libro en solitario, y en 2015 nos topamos en el cine con una interesante aproximación de Rob Letterman donde Jack Black encarnaba al propio Stine. Pesadillas tuvo secuela tres años después, Noche de Halloween, sin tanto éxito, y desde entonces no se habían vuelto a dar intentos de llevarla a la pantalla. En 2020, no obstante, empezamos a percibir movimientos por parte de Neal H. Moritz, que precisamente había producido las películas. Y hoy Variety revela que Disney+ le ha dado luz verde a una serie de acción real.

Estará en manos del mencionado Letterman y Nick Stoller como guionistas y productores, y a tenor de su sinopsis podemos inferir que abandonará el enfoque autoconclusivo presenciado en las novelas y en la serie de los 90. Pues la trama sigue a “un grupo de cinco estudiantes de secundaria que desencadenan fuerzas sobrenaturales en su pueblo y deben trabajar juntos (gracias y a pesar de sus amistades, rivalidades y pasados) para salvarlo, aprendiendo sobre los secretos de sus propios padres en el proceso”. Habrá un argumento unitario, sin que se hayan anunciado más fichajes que los mencionados.

Sony Television Pictures está detrás de la nueva Pesadillas (que constará inicialmente de 10 episodios) en el marco de una colaboración con Disney. Aún no hay fecha de estreno, pero puesto que ya lleva dos años dando vueltas por los despachos de los ejecutivos es posible que no tarde mucho en desembarcar en el catálogo de Disney+.

