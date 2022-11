Las series de corta duración se han transformado en el producto estrella de los servicios de streaming, que cada vez apuestan de una mayor manera por este formato. Su consumo rápido y su capacidad para entretenernos una tarde, más allá del metraje de las película, cada vez de mayor longitud, se convierten en las grandes bazas de las miniseries.

Ahora, te recomendamos la lista de las 15 miniseries de menos de 8 episodios, que podrán entretenerte una tarde.

Desde dentro

Número de episodios: 4

Dónde verla: Netflix

El thriller Desde dentro narra la vida de un preso condenado a muerte en EE UU y una mujer atrapada en un sótano, cuyas vidas se entremezclan de la manera más inesperada. Detrás de esta serie encontramos al showrunner Steven Moffat, conocido por sus anteriores trabajos en La mujer del viajero en el tiempo y Sherlock, quien cuenta en el reparto con unos inmensos David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells y Lydia West.

No sabéis quién soy

Número de episodios: 4

Dónde verla: Netflix

Adaptación de la novela homónima de Imran Mahmood, donde un joven es acusado de asesinato, con una series de evidencias abrumadoras. Sin embargo, su declaración en pleno juicio sorprenderá a todo el mundo. Sam Adewunmi (Angela Black) y Sophie Wilde (Tom Jones) protagonizan la ficción británica, dirigida por Sarmad Masud (My Pure Land).

Generation Kill

Número de episodios: 7

Dónde verla: HBO Max

David Simon, creador de The Wire o La conjura contra América, estrenaba en 2008 la miniserie Generation Kill. Basada en el libro homónimo de Evan Wright, Alexander Skarsgård encabeza el reparto de la ficción ambientada en la guerra de Irak. El relato nace de un artículo recogido por un reportero de la revista Rolling Stone, quien narraba una crónica de su experiencia como periodista en un batallón de marines estadounidenses, durante la invasión al país en 2003.

Cómo meterse en un jardín

Número de episodios: 4

Dónde verla: HBO Max

Olivia Colman y David Thewlis protagonizan esta tragicomedia policíaca, donde un matrimonio encuentra dos cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Esto provoca que los medios empiecen a perseguirles, mientras la investigación avanza. Un momento en el que la imaginación de Susan ayudará a crear una realidad alternativa en la que ellos son los héroes.

Encerrado con el diablo

Número de episodios: 6

Dónde verla: Apple TV+

Basada en hechos reales, Encerrado con el diablo cuenta la historia de Jimmy Keene, el hijo de un policía y promesa del fútbol que es condenado a 10 años en prisión. ¿La única manera de poder liberarse? Conseguir una confesión del asesino en serie Larry Hall y descubrir dónde ha enterrado los cuerpos de sus víctimas. ¿Pero está realmente diciendo toda la verdad Keene? Taron Egerton se introduce en la piel del protagonista, mientras que el psicópata es interpretado por Paul Walter Hauser.

Patrick Melrose

Número de episodios: 7

Dónde verla: Movistar+

El comportamiento de Patrick Melrose se basa en dos principios básicos: dilapidar su fortuna en drogas, alcohol y lujo, y comportarse como un bastardo con todos los que le rodean. La serie se inspira en una de las novelas autobiográficas de Edward St Aubyn, con nada menos que Benedict Cumberbatch como el protagonista y con Hugo Weaving y Jennifer Jason Leigh dando mal rollo a espuertas como sus progenitores.

Godless

Número de episodios: 7

Dónde verla: Netflix

En clave wéstern, Scott Frank creaba esta miniserie sobre un forajido del Salvaje Oeste. El delincuente huye de su antiguo mentor y más acérrimo enemigo, quien intentar darle caza. Un hecho que provoca que intente pasar desapercibo en una localidad habitada por mujeres viudas, quienes curan sus heridas después del derrumbamiento de una mina.

Detrás de sus ojos

Número de episodios: 6

Dónde verla: Netflix

La actriz irlandesa Eve Hewson consigue centrar toda la atención en su enigmática interpretación como Adele. No es la primera vez que Hewson, una de las hijas de Bono (cantante de U2), tiene ese efecto hechizante, puesto que ya lo consiguió con The Knick. En Detrás de sus ojos, creada por Steve Lightfoot (veterano productor de Hannibal y The Punisher), vemos adaptada la novela homónima escrita por Sarah Pinborough. La serie narra cómo Adele se hace amiga de la secretaria (Simona Brown) y de su marido (Tom Bateman), que también es su amante. Un triángulo repleto de secretos, que se torna cada vez más sombrío.

Un escandalo muy británico

Número de episodios: 3

Dónde verla: HBO Max

Producción de la BBC basada en el célebre divorcio de los duques de Argyll, dirigida por Anne Sewitsky (Black Mirror) y protagonizada por unos inmensos Claire Foy y Paul Bettany, quienes se introducen en la piel de la polémica pareja. El filme gira en torno a su polémica separación y los juicios posteriores, donde no faltaron los reproches, las acusaciones de infidelidades (con fotografías de felaciones de por medio) y los montajes.

Los últimos días de Ptolemy Grey



Número de episodios: 6

Dónde verla: Apple TV+

Samuel L. Jackson protagoniza el testimonio del enfermo nonagenario Ptolemy Grey, quien pierde a su cuidador de confianza y se sumerge en la demencia y la soledad. La adolescente huérfana Robyn (Dominique Fishback) llegará para hacerse cargo de él, mientras descubren un tratamiento que pueden restaurar los recuerdos afectados. Un hecho que destapará el impresionante pasado del hombre.

Show me a hero

Número de episodios: 6

Dónde verla: HBO Max

Oscar Isaac (Moon Knight, Secretos de un matrimonio) se introduce en la piel del alcalde de una ciudad de EE UU, donde una orden judicial le obliga a construir una serie de viviendas de protección oficial para ciudadanos sin recursos en mitad de los barrios blancos del lugar. Será una decisión que termine paralizando el gobierno municipal y pulverizando el futuro político del alcalde. Dirige Paul Haggis (Crash), quien cuenta también en el reparto con Catherine Keener, Jon Bernthal, Winona Ryder, Alfred Molina y James Belushi.

Candy: Asesinato en Texas

Número de episodios: 5

Dónde verla: Disney+

Los seguidores de las historias de asesinos y crímenes reales también cuentan con la historia real de Candy Montgomery en Candy: Asesinato en Texas, una ama de casa que en los años 80 asesinó a Betty Gore, su amiga y esposa de su amante. La actriz Jessica Biel destaca por los matices de su interpretación, reclamo al que se suman el trabajo de Melanie Lynskey y el papel como cocreador de Nick Antosca (Nuevo sabor a cereza, Chucky).

Cortar por la línea de puntos

Número de episodios: 6

Dónde verla: Netflix

La serie del italiano Zerocalcare se convertía en una de las ficciones de animación más alabadas en su llegada a Netflix. Cortar por la línea de puntos cuenta la historia de un dibujante de Roma con un armadillo por consciencia. Gamberra, emotiva y con grandes guiños cinematográficos, la serie recoge a través de seis episodios, de alrededor de 20 minutos, algunas reflexiones vitales muy cachondas.

Por mandato el cielo

Número de episodios: 7

Dónde verla: Disney +

Miniserie inspirada en el best-seller homónimo de Jon Krakauer, que nos traslada a Salt Lake Valley (Utah, EE UU), en 1984. Un barrio residencial en el que el inspector Jeb Pyre, interpretado por Andew Garfield, tendrá que esclarecer el cruento asesinato de Brenda Wright Lafferty y su bebé. Las pesquisas llevarán al protagonista a cuestionarse su propia fe y descubrir algunos de los secretos más horribles del mormonismo.

Mildred Pierce

Número de episodios: 5

Dónde verla: HBO Max

Adaptación de la novela homónima de James M. Cain que ha sido firmada por el cineasta Todd Haynes, director de célebres películas como Velvet Goldmine o Carol. Esta historia ya había sido llevada al cine con anterioridad por Michael Curtiz, en un filme protagonizado por Joan Crawfordque recibió el nombre de Alma en suplicio (1945). Un melodrama ambientado en la Gran Depresión, donde Kate Winslet recogía exitosamente el testigo de una historia centrada en la relación entre una mujer separada de su marido y madre sobreprotectora de su hija. El reparto también contó con la presencia de Evan Rachel Wood, Guy Pearce, Melissa Leo o Mare Winningham.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.