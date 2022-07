"Pensamos que nadie la vería": David Harbour no confiaba en el éxito de 'Stranger Things'

En un año dramático para su historia, a Netflix le ha salvado Stranger Things. La pérdida masiva de suscriptores ha sido subsanada (al menos mediáticamente) por un obsceno éxito de audiencia para la serie de los Duffer, conformándose como el contenido en inglés más visto de la trayectoria de la plataforma. Todo ajustándose a la enorme escala que había adquirido el proyecto por su cuarta temporada, dividiéndose en dos Volúmenes, y el último de ellos culminando con un episodio de dos horas y media. Los fans han tenido que invertir mucho tiempo en seguir las andanzas de la pandilla de Hawkins, y esto se ha saldado con índices de seguimiento apabullantes, que pocos podrían haber esperado.

Sobre todo en los primeros compases de la producción, cuando la confianza en el proyecto brillaba por su ausencia. David Harbour interpreta al sheriff Hopper, y durante una entrevista en The One Show de la BBC ha recordado aquellos días, cuando ninguno de sus compañeros se imaginaba el bombazo que iba a suponer según se estrenara en Netflix. De hecho, la sensación general era que se encaminaban al fracaso. “Recuerdo cuando estábamos rodando la primera temporada. Estábamos en Atlanta, y Netflix nos había dado un presupuesto de unos 20 dólares”, explica Harbour. “Recuerdo que mi peluquera se acercó, en torno al episodio 4, y me dijo ‘no creo que vaya a funcionar’”.

La peluquera compartía la desazón de todos, incluido el mismo Harbour. “Para cuando terminamos, pensé que no habría segunda temporada, que seríamos la primera serie de Netflix que nunca tendrá segunda temporada. Pensamos que nadie la vería, que sería un desastre”. Por suerte se equivocaban, y Stranger Things fue un fenómeno desde la primera temporada, consolidando una fiebre por los 80 que en instancias más recientes ha favorecido que se vuelvan a poner de moda temazos clásicos. Ya sea Running Up That Hill de Kate Bush, o Master of Puppets de Metallica: canciones que han vuelto a lo más alto de las listas de éxitos gracias a la serie que nadie pensaba que fuera a funcionar.

