Pedro Pascal ('The Mandalorian') quiere aparecer en las nuevas series de 'Star Wars'

Disney+ ha conseguido con The Mandalorian no solo su primera gran serie de éxito, sino también la reconciliación de los fans más acérrimos de Star Wars con la saga tras las duras críticas a la última trilogía (especialmente a El ascenso de Skywalker). Mando (Pedro Pascal) y Grogu (aunque para nosotros siempre será Baby Yoda) han conseguido que volvamos a entusiasmarnos con la mitología creada por George Lucas.

Siendo así, no es de extrañar que la plataforma de la Casa del Ratón haya dado luz verde a varias series ambientadas en la Galaxia Muy, Muy Lejana. Además de confirmarse el estreno de la tercera entrega de The Mandalorian para Navidades de 2021, el gigante también ha anunciado las series de Rangers of the New Republic (entre El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza),Ahsoka (con Rosario Dawson como la aprendiz de Anakin Skywalker), la animada The Bad Batch; Lando (sobre el arrebatador Lando Calrissian),Obi-Wan Kenobi (con Ewan McGregor y Hayden Christensen como Darth Vader) o Andor (con Diego Luna), entre muchas otras.

En una entrevista reciente para Comic Book,Pedro Pascal ha asegurado que le encantaría dar vida a Mando en alguno de estos nuevos shows que prepara el servicio de VOD. "Tiene que ser parte [de ese universo]. Cruzo los dedos. Esto es algo mucho más grande que cualquiera de nosotros y todos somos pasajeros de una forma genial", ha afirmado Pascal.

The Mandalorian ya ha contado en sus dos primeras temporadas con personajes icónicos de Star Wars, como Boba Fett y Ahsoka Tano en la segunda entrega. Además, Disney sabe bien lo lucrativo que puede ser un universo compartido (si algo le ha enseñado Marvel en gran pantalla es que nunca hay suficientes personajes emblemáticos con los que hacer crossovers).

Por otro lado, dos de las series warsies anunciadas por Disney+, las ya mencionadas The Rangers of the New Republic y Ahsoka, son consideradas spin-offs de The Mandalorian. Así pues, no sería descabellado que el mandaloriano más famoso de la pequeña pantalla se pasase por estas apuestas. Pero aquí lo importante es saber: ¿se llevará con él a Grogu?