‘Peaky Blinders’: Cillian Murphy está dispuesto a protagonizar la película

Ayer 10 de junio Netflix estrenó la sexta y última temporada de Peaky Blinders, lo que significa que la plataforma de streaming ya tiene en catálogo todos los episodios de este aclamado drama criminal. Ocurre unos cuantos meses después de que dicha entrega se estrenara en la BBC, allá por febrero, y entonces Cillian Murphy (intérprete de Tommy Shelby) quiso despedirse alegremente de ella. El gesto parecía implicar que Murphy (a quien próximamente veremos en Oppenheimer, siguiente film de Christopher Nolan previsto para el 21 de julio de 2023) planeaba distanciarse por completo del universo de Peaky Blinders, pero vía una entrevista con Deadline acaba de matizar sus palabras.

Lo cual bien puede suponer un alivio para los fans de la serie pues Steven Knight, su creador, lleva tiempo con el plan de desarrollar una película que culmine la historia del todo (sin descartar otros spin-offs). Murphy no parece estar al tanto de los planes de Knight, pero sí está decidido a no cerrarle la puerta a la serie. “Estaría igual de emocionado que cualquiera al leer el guion. Pero creo que es bueno que todos nos demos un pequeño descanso”, apunta. “Es algo sano, luego podemos volver a juntarnos. Steven es un escritor increíblemente ocupado, pero sé que le encanta escribir Peaky Blinders. Lo adora. Así que creo que cuando llegue el momento, si hay más historias que contar, allí estaré”.

La historia de los gángsters de Birmingham ha llegado a su fin, y echando la vista atrás Murphy no puede estar más contento de haber formado parte de ella. “Creo que en esta serie he encontrado algunos de los mejores guiones que he visto nunca, y algunos de los mejores actores que he conocido nunca. Nunca pensé que llegaría a interpretar a un personaje durante una década, que sería capaz de profundizar tanto y tener un material tan rico”. Seguro que a Murphy le encanta, por tanto, volver como Shelby en lo que sea que esté preparando Knight.

