Peacock pone en marcha una serie secuela de ‘Megamind’

Puede que en España no seamos conscientes debido a la ausencia de Peacock, pero NBCUniversal tiene grandes planes con su plataforma de streaming. Quedó confirmado cuando trascendió el plan de exhibición de la major para 2022, consistente en que las producciones de Universal solo estuvieran 45 días en los cines antes de saltar al catálogo de Peacock, y hace pocos días el tráiler de Ojos de fuego (nueva adaptación de la novela de Stephen King) redundó en ello. Hoy Slash Film se hace eco de un ambicioso plan de la plataforma por fortalecer su vínculo con el público familiar, a la estela de Disney+.

Cierto es que se antoja dificilísimo disputarle este target a la Casa del Ratón, pero al menos Peacock es consciente del filón que reside en la presencia de DreamWorks Animation dentro del conglomerado de propiedades de Universal. Así pues, la plataforma acaba de dar luz verde a una secuela de Megamind en formato serie. Exacto, aquella memorable película animada de 2010 que nos proponía empatizar con los quebraderos de cabeza de un villano una vez ha acabado con la vida del superhéroe que protegía Metro City. Megamind culminaba con su protagonista decantándose por el lado del bien, y ahí es donde empezará la historia de Megamind’s Guide to Defending Your City.

DreamWorks Animation produce la serie, manteniendo como productores a los guionistas Alan Schoolcraft y Brent Simmons. La película original (notablemente revalorizada con los años) estuvo dirigida por Tom McGrath mientras que su reparto de voces incluía a Will Ferrell, Brad Pitt, Jonah Hill y Tina Fey, sin que esté confirmada la vuelta de alguno de estos nombres para la serie. La idea es que Megamind’s Guide to Defending Your City comience de un momento a otro (sin que, por supuesto, haya planes definidos de exportación a España), mientras que Megamind no es la única producción animada de DreamWorks en alumbrar una serie de animación. También ocurrirá lo mismo con Abominable.

Esta película es algo más reciente, y sin duda no tan querida como Megamind. No obstante, la taquilla acompañó en 2019, y la idea es que Abominable and the Invisible City nos muestre nuevas aventuras del Yeti y sus amigos por el Everest, conociendo y aliándose con otras criaturas fantásticas. Más allá de las secuelas de Megamind y Abominable, Peacock también trabaja en otras tres series infantiles: son Press Start! (narrando las aventuras de dos hermanos en el mundo del videojuego), Team Mekbots Animal Rescue (una suerte de Power Rangers animalistas) y Dinopops, centrada en dinosaurios.

Con esta cosecha de proyectos, Peacock pretende afianzarse en el mercado del streaming, si bien aún está más cerca de las cifras de Paramount+ que de otras plataformas que han dado el salto internacional como AppleTV+ y, desde luego, HBO Max y Disney+.

