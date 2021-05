Peacock cancela sus planes para el reboot de ‘Fuera de onda’ (pero la serie sigue teniendo futuro)

A mediados del año pasado supimos que Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, no iba a cejar en su empeño de devolver la vida a títulos del pasado. Así lo atestiguaban los reboots de Salvados por la campana y Punky Brewster (ya estrenados), como también lo hacía una inesperada revisión de Fuera de onda, el clásico de culto de 1995. Coincidiendo con los 25 años de su estreno, Peacock anunció que pondría en marcha una serie que no tuviera nada que ver con la sitcom del mismo título que duró tres temporadas en ABC y UPN sin cosechar grandes aplausos. De hecho, esta nueva Fuera de onda partía de un llamativo twist argumental, capaz de cambiar el género de la ficción.

El reboot de Fuera de onda daría comienzo cuando Cher (Alicia Silverstone en la versión de Amy Heckerling) desaparecía misteriosamente, y su amiga Dionne (Stacey Dash) se veía obligada a sustituirla como persona más popular del instituto. Dionne, sin embargo, acabaría involucrándose en una compleja trama de misterio una vez cultivaba la sospecha de que Cher había sido asesinada, convirtiéndose Fuera de onda en un trasunto de Riverdale (o Veronica Mars). Convertir en thriller una humorística adaptación de Jane Austen centrada en la moda y el egoísmo parecía una idea bastante descabellada sobre el papel, y así ha ocurrido que desde NBCUniversal no han terminado de verlo claro.

Según recoge The Hollywood Reporter, la compañía ha resuelto no dar luz verde al formato, dando al traste con los planes de los showrunners Jordan Reddout y Gus Hickley (procedentes de Will & Grace). El enfoque de la serie Fuera de onda ha quedado por tanto descartado, pero desde NBCUniversal aún no dan el proyecto por perdido: simplemente han de buscar un nuevo punto de partida. Así están las cosas ahora mismo en el estudio, sin quedar claro si Reddout y Hickley seguirán al frente en la nueva versión de la historia, de la que aún no se ha dado ninguna pista.

