Peacock cancela el reboot de 'Queer as Folk' tras una única temporada

El planteamiento del reboot de Queer as Folk prometía. Luego de haberse criado viendo la serie original, Stephen Dunn propuso a los ejecutivos de Peacock ambientar una trama independiente en Nueva Orleans, y partir de un acontecimiento trágicamente conocido: cuando en 2016 un bar gay de Orlando llamado Pulse fue asaltado por un terrorista vinculado al Estado Islámico, y 49 personas murieron en consecuencia. La nueva Queer as Folk repasaría las consecuencias de una tragedia análoga, manteniendo el compromiso con la comunidad LGTBIQ+ que había inaugurado Russell T. Davies, con dos series previas, entre finales de los 90 y los 2000. Queer as Folk está considerada como una serie pionera en el retrato queer ofrecido por el audiovisual, así que la tarea se las traía.

Dunn contó con la bendición de Davies (vinculado ahora mismo a la nueva temporada de Doctor Who), y aunque las críticas han acompañado no ha pasado lo mismo con la audiencia. Según recoge The Hollywood Reporter, la plataforma streaming de NBCUniversal se ha visto obligada a cancelar el reboot de Queer as Folk tras una única temporada. Así lo ha confirmado el propio Dunn en sus redes sociales: “Es un raro regalo en estos tiempos, y este país, poder lanzar un espectáculo tan intrépido e irreverente como Queer as Folk”, comenzaba el guionista. “Esta experiencia ha cambiado nuestras vidas para siempre y estamos muy agradecido de haber encontrado esta increíble nueva familia. Pero hoy hemos recibido la decepcionante noticia de que no tendremos segunda temporada”.

“Sabemos lo mucho que ha significado para los fans, y aunque tenemos el corazón roto por no poder hacer más episodios, queremos dar gracias a quienes se hayan enamorado de Brodie, Mingus, Ruthie, Noah, Shar, Julian, Daddius, Bussey, Marvin, Judy y Brenda. Estamos muy agradecido por la oportunidad de honrar a nuestra comunidad, y nos enorgullece mucho este programa”. La serie, centrada en un grupo de amigos de géneros y sexualidades diversas, estaba protagonizada por Devin Way, Fin Argus, Johnny Sibilly o Ryan O’Connell, teniendo a Kim Cattrall y Juliette Lewis como estrellas invitadas. Tras la decisión de Peacock se cierra un nuevo capítulo en la historia de este fenómeno.

