Paul Bettany desmiente que Doctor Strange sea el gran cameo de 'Bruja Escarlata y Visión'

Esta noticia contiene spoilers de Bruja Escarlata y Visión

La compleja estructura creada por el Hex ha atraído a numerosos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel a Bruja Escarlata y Visión. La serie de Disney+ ha conseguido atrapar a la audiencia con algunas de las últimas revelaciones sobre Agnes-Agatha Harkness (Kathryn Hahn) o la misión principal de S.W.OR.D. Sin embargo, todos esperamos aún una de las grandes apariciones prometidas.

El actor Paul Bettany (Visión) adelantaba hace días su emoción ante uno de los grandes cameos de la serie, un intérprete con el que siempre había querido trabajar. Esto provocaba un aluvión de teorías sobre quién podría esconderse tras estas pistas.

Muchos apuntaban a que el actor estaba refiriéndose a la aparición de Evan Peters (QuickSilver), pero Bettany pronto descartaba que fuera él. Una nueva teoría, que con el paso de las horas tomaba más fuerza, era la aparición de Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). La apertura al multiverso y la posible continuación con Doctor Strange in the Multiverse of Madness hacía más que probable estos rumores. Este runrún ahora habría quedado desmentido con las nuevas confesiones de Bettany.

"La gente parece creer que es Doctor Strange", señalaba Bettany para Esquire. "Hay un personaje que no ha sido revelado y que es muy emocionante. Es un actor con el que he querido trabajar toda mi vida. Tenemos algunas escenas increíbles juntos y creo que la química entre ambos es extraordinaria". Así este dejaría caer que no se trata del personaje de Cumberbatch.

“Algunos de las teorías son inquietantemente precisas. ¿Pero este que menciona a Mefisto? No puedo hablar... ahora mismo. Porque estoy preocupado de que me despidan". ¿Acaba de confirmar Bettany la aparición de Mefisto, quien sería interpretado por un gran actor? Ya queda menos para descubrir toda la verdad.