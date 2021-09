Patrick Criado revoluciona 'La casa de papel' 5T: "Rafael va a dar mucho que hablar"

En el plazo de 12 meses, Patrick Criado (Madrid, 1995) ha participado en dos de las ficciones más relevantes de la televisión española: Antidisturbios y La casa de papel. ¿Estamos ante el chico del momento? Probablemente…

Por lo pronto, el actor se suma al fenómeno de Netflix en la piel de Rafael, el hijo treintañero de Berlín (Pedro Alonso); ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa clara: no quiere ser como su padre.

La casa de papel regresa el 3 de septiembre con el primer volumen de su quinta y última temporada. Hablamos con Criado sobre su llegada a la serie más internacional de Netflix España, su enigmático personaje y el cambio que ha supuesto respecto a Antidisturbios.

¿Cómo llegas a esta última temporada?

Me enviaron el texto estando de vacaciones mochileras en Tailandia, antes de la pandemia. Allí todo el mundo conocía La casa de papel y me decían que, siendo actor español, tenía que aparecer en la serie. El día antes de la prueba me crucé con un tipo tocando el Bella ciao con un acordeón. Estaba predestinado a trabajar en La casa de papel.

¿Qué nos puedes contar de tu personaje (sin spoilers)?

Es un tipo de personaje muy diferente a los que he interpretado hasta ahora, tanto desde el punto de vista del look que tiene como en su forma de hablar. Aparece sin que sepas de dónde viene ni quién es. Se va descubriendo su identidad poco a poco… Y aporta mucho a la historia principal. Creo que va a dar mucho que hablar.

Antidisturbios se basaba en el plano secuencia; LCDP en el montaje frenético. ¿Cambia mucho para el actor?

En Antidisturbios todo ocurría de forma más orgánica. Aquí tienes que jugar con los cambios, que van muy rápidos. Pero disfrutas de esos planos tan de James Bond. Es como jugar la Liga o la Premier: debes saber jugar en cualquier competición.

¿Cómo destaca uno en un elenco tan numeroso?

Se parece al teatro: tienes que saber cuándo tu personaje debe quedarse apartado para que la escena funcione. Retirarse es algo que los buenos actores saben hacer muy bien.

La casa de papel tiene un impacto mundial. ¿Estás preparado?

He alucinado con lo que mueven mis compañeros a nivel mediático. Una cosa es que te reconozcan en España y otra que lo hagan en todas las partes del mundo. Creo que el fenómeno fan se da con los personajes que llevan desde la primera temporada, así que lo mío no será tan heavy. Pero es algo que viene intrínseco con la profesión y hay que asumirlo.

