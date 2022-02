Owen Wilson volverá a ser Mobius en la segunda temporada de ‘Loki’

Llegamos a Loki por el Dios del Engaño y la promesa de sus aventuras espaciotemporales, pero nos quedamos por la relación tan bonita que entabló con Mobius. Loki, interpretado por Tom Hiddleston, era capturado luego de los eventos de Vengadores: Endgame por la Agencia de Variación Temporal, representada por un agente muy disciplinado llamado Mobius M. Mobius, e interpretado con su habitual sorna por Owen Wilson. Mobius recurría a Loki a la desesperada para ayudarle en una misión, y así comenzaba la única serie de Marvel destinada a Disney+ que, por ahora, ha confirmado estar renovada para una segunda temporada. Y es que el bromance de Loki y Mobius debía continuar.

Sobre todo, porque la anterior entrega terminaba con un escenario delicado. Las acciones de Loki y Sylvie (Sophia Di Martino) provocaban un estropicio multivérsico que ríete tú de Spider-Man: No Way Home, y como resultado se topaban con una Agencia de Variación Temporal muy cambiada, donde Mobius no guardaba recuerdo alguno de su colega. Desde que se anunció la segunda temporada de Loki algunos fans temían que esto significara una separación prolongada de Mobius y el hermano de Thor, pero afortunadamente el mismo Wilson ha revelado que aparecerá en los futuros capítulos. Lo ha hecho durante un vídeo de Wired en el que respondía a las preguntas de los usuarios.

Una de ellas pedía confirmación sobre si Mobius iba a regresar en Loki, y otra ya directamente le preguntaba por el inicio de rodaje de los futuros episodios. Wilson dijo entonces que la producción empezaría “muy pronto”, lo que nos hace pensar que la segunda temporada de Loki tiene un papel prioritario entre la marabunta de series que prepara Marvel. Este 30 de marzo llega al streaming Caballero Luna (presagiando un drástico cambio de tono en el MCU), y en un futuro cercano se divisan Ms. Marvel, Secret Invasion, Armor Wars, Ironheart o House of Harkness (spin-off de Bruja Escarlata y Visión).

Las palabras de Wilson implicarían que la segunda temporada de Loki ocupa este futuro próximo, y puede que llegue a Disney+ a no más tardar que 2023. Por ahora la reaparición de Mobius es el único dato que tenemos sobre ella, aunque cabe esperar que también volverán DiMartino y, claro, el propio Hiddleston. Los Dioses del Engaño tienen mucho que arreglar, y quizá les venga bien combinar esfuerzos con el hechicero que Benedict Cumberbatch vuelve a interpretar para Doctor Strange en el multiverso de la locura, prevista para este 6 de mayo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.