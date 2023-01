¿Otro 'Agatha All Along'? Kathryn Hahn adelanta que la serie 'Coven of Chaos' tendrá más canciones

Llegada la recta final de Bruja Escarlata y Visión descubrimos que la afable vecina de Westview que interpretaba Kathryn Hahn en realidad era una bruja centenaria que estaba manipulando a Wanda (Elizabeth Olsen) a su antojo. Agatha Harkness se revelaba así como la antagonista de la primera serie en acción real integrada en la continuidad del MCU, y lo hacía de la mejor forma posible: con una canción. Agatha All Along se convirtió en un éxito viral ayudado por el desparpajo de Hahn, hasta tal punto que cabe verlo como uno de los motivos principales por los que Marvel decidió, meses después, que Harkness merecía una serie para ella sola. Su título inicial era House of Harkness.

Aunque el plan cambió sobre la marcha. La serie protagonizada por Hahn se titula ahora Agatha: Coven of Chaos articulándose como un spin-off de Bruja Escarlata y Visión: serie que ha gustado lo suficiente como para dar pie a otra secuela aparte que también está en marcha, consagrada a la Visión de Paul Bettany. Centrándonos en Coven of Chaos, hay previsiones de que pueda llegar a Disney+ en 2023, aunque sea poco lo que se sabe del proyecto más allá de algunos rostros confirmados: junto a Hahn estarán Joe Locke (Heartstopper), Aubrey Plaza (The White Lotus) o Debra Jo Rupp (que este 19 de enero estrena en Netflix Aquellos maravillosos 90 como secuela de Aquellos maravillosos 70).

También recientemente se supo de otro fichaje: Patti LuPone, una leyenda de Broadway que ha llevado a la gente a especular sobre si Coven of Chaos tendrá números musicales, con nuevas canciones que intenten replicar el impacto de Agatha All Along. Vía TV Line, Hahn lo ha confirmado parcialmente al hilo de la incorporación de LuPone: “Quién sabe, puede que haya una pequeña canción aquí o allá... pero nadie está diciendo nada oficial sobre eso... ¡desde luego yo no!”. ¿Será entonces Coven of Chaos una serie musical, o simplemente otra que como Bruja Escarlata y Visión recurra a una canción pegadiza para definir a su mejor personaje?

