Otra vez Agatha: ‘Bruja Escarlata y Visión’ consigue una nominación al Grammy

Recientemente se anunciaron las nominaciones a los premios Grammy 2022, y como es natural dieron pie a varios titulares. Ya fuera el regreso de ABBA al candelero con su nominación a Mejor grabación del año o la ausencia de Adele, los aficionados a la música tienen mucho que comentar durante los próximos meses (antes de que los galardones se entreguen el próximo 31 de enero), pero lo que a nosotros nos ha de interesar es todo lo referente a la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales. Entre las piezas escogidas sobresale, como no podía ser de otro modo, el pegadizo éxito de Agatha All Along, que descubrimos en el séptimo episodio de Bruja Escarlata y Visión.

Al final del mismo la vecina Agnes (Kathryn Hahn) resultaba ser la gran villana de la serie de Marvel, y nos lo hacía saber con un videoclip donde interpretaba la tonadilla, inspirada en la música de series como La familia Addams y Los Munster. Porque el verdadero nombre de Agnes era, en efecto, Agatha Harkness, y en realidad era una poderosa bruja que ha entusiasmado al fandom lo suficiente como para que Disney dé luz verde a una serie consagrada a ella. Su título es House of Harkness, tal y como supimos durante el Disney+ Day, pero como aún no hay fecha de estreno ni más detalles podemos limitarnos a celebrar el fenómeno en el que se ha convertido su protagonista.

Agatha All Along ya ha ganado el Emmy, si bien de cara a los Grammy cuenta con una competencia feroz. Tenemos All Eyes on Me de Bo Burnham (escuchada en su especial de comedia Inside), All I Know So Far (del documental P!NK), Here I Am (Singing My Way Home) del biopic de Aretha Franklin titulado Respect, Speak Now de Leslie Odom Jr. (para Una noche en Miami) y Fight for You de Judas y el mesías negro, pieza que hace unos meses ganó el Oscar a Mejor canción original. Por muy pegadiza que sea Agatha All Along va a ser difícil imponerse a las otras contendientes, si bien el currículum de sus creadores también es bastante amedrentador por sí solo.

Y es que la canción de la bruja está compuesta por el matrimonio Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Puede que tu apellido te suene al de los responsables de la banda sonora de Frozen (es decir, de esa canción inagotable que es Let it Go), pero lo cierto es que entre ambos suman una inabarcable cantidad de premios y nominaciones. Robert, de hecho, es el único doble ganador del EGOT (ha obtenido dos Emmy, dos Grammy, dos Oscar y dos Tony), mientras que a Kristen le falta un Tony para tener su propio EGOT. Si Agatha All Along sale victoriosa, tocará sumar otro Grammy a sus respectivos palmarés.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.