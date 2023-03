Otra baja de 'Anatomía de Grey': Kelly McCreary también abandona la serie

El pasado febrero Ellen Pompeo, protagonista de Anatomía de Grey, abandonó la serie. Se mantuvo, eso sí, como productora ejecutiva mientras su voz en off seguía ambientando las tramas de la longeva serie de ABC, pero ocurría en un momento muy delicado para la ficción de Shonda Rhimes. Y es que su creadora principal, Krista Vernoff, también anunció que abandonaba antes de concluir la actual temporada 19.

Antes de que ABC pueda renovar Anatomía de Grey por una temporada 20, Hollywood Reporter se hace eco de otra baja: Kelly McCreary, intérprete de la doctora Maggie Pierce. McCreary ha estado nueve temporadas en Anatomía de Grey, debutando en la décima para pasar a ser regular en la undécima. Maggie Pierce es la hija de la madre de Meredith, Kate Burton, así que es la hermanastra de la protagonista.

Jefa de cirugía cardiotorácica en el Grey Sloan Memorial, parte de sus últimos conflictos en la serie apelaban a su marido, el cirujano Anthony Hill. La idea es que la actriz se despida del personaje en el episodio que se emitirá el 13 de abril. “Tras nueve temporadas me despido de Maggie Pierce y de su familia. Ha sido un honor formar parte de una institución televisiva tan legendaria como Anatomía de Grey”, ha declarado.

“Siempre estaré agradecida a Shonda Rhimes, Krista Vernoff y ABC por la oportunidad, y a los increíbles fans por su apasionado apoyo”. Como pasa con Pompeo, la idea por otra parte es que McCreary reaparezca en un próximo episodio de la temporada 19 luego de su despedida. “Pasar nueve años explorando el personaje, mientras se llega a una audiencia global con historias impactantes, es un regalo poco común”, prosigue.

“Me ha brindado la oportunidad de colaborar con innumerables artistas brillantes, de los que he aprendido y en los que me he inspirado, tanto delante como detrás de la cámara. Interpretar a Maggie Pierce ha sido una de las grandes alegrías de mi vida y me voy con una profunda gratitud por cada paso de este viaje. Estoy emocionada por este próximo capítulo y por lo que me depara el futuro”.

Pompeo, su hermanastra en la ficción, ha respondido al comunicado con una publicación en Instagram. “Felicidades, Kelly. Muchas gracias por tu duro trabajo y la valiosa contribución que has hecho al legado de Grey. Esperando ansiosa tu próximo capítulo”.

