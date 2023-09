Sí, parece que 'One Piece' tendrá segunda temporada: "Nuestros guiones están listos"

Tomorrow Studios estaba obligado a enderezar el pabellón tras el mal sabor de boca de Cowboy Bebop. La productora había estado detrás de esta adaptación en acción real del icónico anime, y ahora volvía a meterse en este embrollo tras la emisión de una única temporada antes de que Netflix la cancelara. No obstante, One Piece ha gustado. Mucho. Contra todo pronóstico, la versión live action de este longevo manganime de Eiichiro Oda (que lleva cerca de mil capítulos de existencia) ha encandilado a los suscriptores de Netflix.

Así que todas las miradas están depositadas en una posible segunda temporada. La misma Netflix ha destacado el éxito de la serie, revelando que en a cuatro días del estreno One Piece se situaba en el número 1 del ránking de contenidos en inglés con 18.5 millones de visionados. Es lo que se dice un éxito, pero la plataforma aún no ha anunciado oficialmente su renovación. El futuro de One Piece sigue en el aire, y el productor Marty Adelstein de Tomorrow Studios dice que las cifras han de mantenerse sólidas para que la segunda temporada se materialice.

“Estamos teniendo mucha audiencia familiar y eso es clave, atraer a los no fans y a la gente que no conoce la propiedad intelectual, porque eso significará que la serie se sostiene por sí misma”. En ese sentido, Adelstein le confía a Variety que Netflix está reflexionando atentamente sobre qué hacer a continuación, planteando un futuro a largo plazo para la serie que protagoniza Iñaki Godoy como el inigualable Monkey D. Luffy. “Creo que Netflix está analizando varias escenarios en torno a cuántos episodios hacen, ¿los dividen?”.

“Creo que tratarán de resolver eso esta semana. Sospecho que tendremos noticias suyas en las próximas dos semanas. Parece haber un gran ímpetu por seguir adelante y elaborar una estrategia a largo plazo. Así que estamos a la espera”, prosigue Edelstein. Aún así, admite que a la hora de estrenar la serie ya había expectativas de éxito. “Esperábamos que fuera el número uno e intuíamos que las investigaciones y algoritmos de Netflix probablemente verían esa posibilidad. Pero en nuestras llamadas posteriores al lanzamiento, nos han dicho que hemos superado las expectativas, lo que también es fantástico”.

Estas expectativas optimistas llevaron por otra parte a que el equipo de guionistas de Marc Jobst (creador del live action) siguiera escribiendo. De tal modo que los capítulos de de la hipotética segunda temporada ya han sido escritos, con “nuestros guiones listos para emitirse” según Becky Clements, presidenta de Tomorrow Studios. En base a eso, Clements se ha permitido hacer un pronóstico de cuándo podría llegar la segunda temporada de One Piece una vez Netflix la renueve finalmente.

De cara a seguir con ella hay un grave problema: la huelga del SAG-AFTRA, el sindicato de actores que ahora mismo tiene paralizado a Hollywood. El rodaje no empezaría hasta que el conflicto se solucionara. Pero una vez pudieran ponerse en marcha, según Clements, sería cosa de un año: “Siendo realistas y si nos movemos muy rápido podríamos esperar un año, eso es una posibilidad. En algún punto, entre un año y 18 meses, podríamos estar listos para emitir”, asegura la directiva.

