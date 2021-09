Olivia Colman se sorprendió de ganar el Emmy frente a Emma Corrin y Mj Rodriguez: "Habría apostado a que no sucedería"

Hay personas que parecen no estar acostumbrados a ganar premios y que viven cada uno de ellos como si fuera el primero. Tal es el caso de Olivia Colman, ganadora de premios BAFTA, Globos de Oro, Oscar y ahora un Emmy a la mejor actriz protagonista.

Sin embargo, la intérprete fue la primera en sorprenderse al recibir la primera de esas estatuillas por su trabajo en The Crown. Pero es que la serie británica de Netflix arrasó con todo y por ello su reina no iba a ser menos. Además, si hay algo que se le da bien a Colman es ganar premios por interpretar a monarcas como ya hiciera en La favorita.

"And the winner is... Olivia Colman, The Crown" anunciaban los actores de Black-ish encargados de entregar el premio, Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross. De pronto, la realización dirigía su mirada hacia una Olivia Colman cuya cara era todo estupor. Como si fuera una broma de cámara oculta, la actriz miraba de un lado a otro con gran incredulidad, hasta que al final decidía a levantarse entre los aplausos del público.

Así fue la sorpresa de Olivia Colman al ganar Mejor Actriz Drama (por encima de su compañera Emma Corrin) 🎬 #Emmys pic.twitter.com/KKvcxPWGNI — Edu Rocha (@EduRochaL) September 20, 2021

"Habría apostado a que no sucedería", bromeaba la actriz británica al subir al escenario, ya con el premio en la mano pero con la sensación de que no tenía ninguna posibilidad frente a sus dos competidoras directas: Mj Rodriguez (Pose) y su propia compañera en The Crown, la también británica Emma Corrin, encargada de dar vida a la princesa Diana de Gales en la cuarta temporada de la serie.

Aunque le costó asimilarlo al principio, una vez recibido el Emmy no tardó Colman en reponerse de sobresalto. Es más, salió a celebrarlo por todo lo alto con otra (sí, otra) ganadora de la noche y compañera de The Crown, Gillian Anderson. La actriz que obtuvo el premio a mejor secundaria gracias a su papel como la primera ministra Margaret Thatcher, y no dudó en compartir su momento con Colman. Nadie mejor para ponerte los pies en la tierra que ella.

