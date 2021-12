'Ojo de Halcón' ('Hawkeye') 1x03: alarde de flechas y la mejor persecución del MCU

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE OJO DE HALCÓN 1x03]

Ojo de Halcón no es la apuesta más ambiciosa del MCU y, probablemente gracias a ello, es una joya disfrutable, sumamente entretenida y con más corazón que la mayoría de superproducciones a las que nos tiene acostumbrados Marvel Studios. Ya lo demostró en sus dos primeros episodios, un goce navideño por las calle de Nueva York con Hailee Steinfeld confirmándose como la perfecta Kate Bishop.

Su tercer capítulo sigue fiel a la comedia tontorrona con altas dosis de emoción, pero pisa un poco más el acelerador en lo que a la acción se refiere. Arranca con una niña sorda, Maya/Echo (Alaqua Cox), en 2007. La vemos en un aula, donde 'escucha' leyendo los labios de la profesora. La seguimos hasta un cuarto en el que su padre le invita a que observe y así viva entre dos mundos. Pronto la espiamos mientras destaca en las artes marciales (¿y ese Tío que le toca el moflete, ¿es Kingpin?).

La acompañamos ya adulta, triunfante en el ring con su pierna ortopédica, pero también en uno de los peores momentos de su vida: cuando Ronin ataca a su padre, que termina muriendo en sus brazos. En pocos minutos, la serie repasa la vida de este personaje fundamental en el futuro marvelita en pantalla y explica a qué se debe su obsesión por dar caza al otro álter ego de Clint Barton (Jeremy Renner).

De regreso en aquel parque infantil en el que dejamos a los protagonistas en el anterior episodio, nos reencontramos con los Chándal tomando el pelo a Clint y a Kate, maniatados a unos caballitos mecánicos. Nada más llegar Echo a la estancia, repara en el audífono de Clint, y le asegura que le iría mejor sin él. El episodio se recrea en esta discapacidad de Echo que ahora sufre Ojo de Halcón tras años enfrentando amenazas, y lo hace de forma efectiva, ensordeciendo a la audiencia por momentos para que sepamos lo que se siente.

El mejor acelerón del MCU

Y así vamos llegando a una de las escenas de acción más refrescantes del MCU. Para exculpar a Kate, Clint trata de hacer creer a Echo que Ronin está muerto, que Viuda Negra lo mató, pero esta no confía en él y ataca a la joven arquera. En un momento de distracción, Clint consigue romper la cinta aislante con la que le han atado las manos y se mide a Maya. Esta le rompe el audífono, pero el vengador no tarda en recuperar su arco y sus flechas y en hacer alarde de su puntería: inmoviliza a su adversaria, libera a Kate, atraviesa pies...

A continuación, arranca una persecución en coche por las calles de Nueva York, con Clint conduciendo sin escuchar nada, Kate lanzando flechas nada normales (flecha plastilina, flecha explosiva, flecha atrapa árboles de Navidad, fecha ácida, fecha de gas, flecha desatascadora, flecha USB) y la emisora cambiando de canción. El plano secuencia inicial rodado desde el asiento de atrás del vehículo de los protagonistas merece una mención especial dentro del MCU.

La secuencia termina en el puente de Manhattan, con Clint y Kate precipitándose al río para después engancharse a la plataforma con la flecha desatascadora y acabar alcanzando el metro que pasa justo por debajo. En el vagón, agotados, Clint, que sigue sin escuchar nada, reconoce que Kate es una de las mejores arqueras del mundo (y que, como ha dicho la joven, hay que sacar al perro a pasear).

Modelos a seguir

Ya en casa de Kate, Clint recibe la llamada de su hijo, pero no puede escuchar lo que dice sin el audífono, por lo que Bishop le ayuda. Así, la joven descubre que Clint está renunciando a sus tradiciones navideñas con su familia por salvarla. Entre tanto, Kazi (Fra Fee da vida a Kazimierz Kazimierczak o Clown en los cómics), la mano derecha de Echo, echa en cara a esta su falta de control temeroso de que el Tío descubra que van tras Ronin.

En un diner, Clint, ya con su audífono, y Kate hablan sobre lo bueno y lo malo de ser un héroe. Ojo de Halcón insiste en que tiene un precio, muchos sacrificios, cosas que pierdes para siempre. Asegura que él no es un modelo a seguir. Ella, empeñada en solucionar el problema de imagen del arquero, quiere ser como su padre, que ayudaba a la gente, y opina que Clint es un héroe capaz de dejar a su familia en Navidad por ayudarla.

Ahora están unidos por Ronin y deben enfrentarse a los Chándal. El vengador le cuenta todo lo que sabe sobre estos: era una banda pequeña, per creció, y 'el de arriba', que no es Maya, hará lo que sea por expandirse. ¿Quién es el de arriba? Alguien con el que no quieres meterte. Ronin acabó con su proveedor y con los altos mandos de los Chándal, entre ellos el padre de Echo.

Y ahora, ¿qué?

Kate decide ir a casa de su madre Eleanor (Vera Farmiga) para, a través de la base de datos de su empresa de seguridad, investigar a delincuentes como Kazi o Jack (Tony Dalton), y averiguar qué los une. Allí descubren que el primero trabaja en Sloan Limited, pero no pueden acceder a información sobre el prometido de Eleanor. En los últimos segundos del episodio, Jack/Espadachín aparece amenazando con una espada a Clint.

Así, este tercer episodio mantiene la diversión (nunca compres a tu novia entradas para Imagine Dragons) y la emoción que reinaban en los dos primeros capítulos, pero ofrece más acción y más información sobre personajes fundamentales como Echo. También crea un vínculo entre los protagonistas y este nuevo personaje, cuestionando a través de él lo que significa ser un héroe: si para Kate, Ojo de Halcón fue una inspiración tras la muerte de su padre, para Echo, Ronin fue el tormento que le robó a su progenitor.

Ahora tocará ahondar más en el Espadachín y ver cómo las piezas encajan en esta trama de crimen organizado. Tampoco olvidemos a ese Tío que controla a los Chándal y que tiene todas las papeletas para ser Kingpin (Vincent D'Onofrio, ¿ere que se reía eras tú?), sobre todo teniendo en cuenta la relación entre el villano y Echo en los cómics. Con suerte, Clint estará en casa por Navidad, pero el camino ya está siendo todo un disfrute.

