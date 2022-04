'Obi-Wan Kenobi' tiene la primera mujer componiendo música para 'Star Wars'

Star Wars ya tiene dos series en acción real localizadas en el catálogo de Disney+. Una es El libro de Boba Fett y otra un fenómeno cultural del calibre de The Mandalorian, y aún así ninguna de ellas ha recabado el hype de Obi-Wan Kenobi. Tercera serie en llegar a la plataforma, que encabeza una nueva tanda en la que encontraríamos Ahsoka, Andor, The Acolyte o la tercera temporada de The Mandalorian. El motivo de este entusiasmo son los regresos: para Obi-Wan Kenobi, ambientada entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, vuelven Ewan McGregor como el personaje titular en compañía de su antiguo aprendiz Anakin Skywalker, interpretado de nuevo por Hayden Christensen. Y además regresa el mítico compositor John Williams.

Quien, pese a su avanzada edad, no se aleja de Star Wars. En los últimos tiempos hemos asistido a leves intentonas por darle un sucesor a Williams, destacando Ludwig Göransson por encima de Michael Giacchino o John Powell (responsables de las bandas sonoras de Rogue One y Han Solo) gracias a su memorable trabajo en The Mandalorian. Pero el veterano músico ha regresado para Obi-Wan Kenobi, centrándose en elaborar un tema principal para el protagonista: según ha contado por resolver una deuda, pues nunca compuso música específicamente para él en las películas anteriores. Williams no está solo, sin embargo, ya que le acompaña Natalie Holt, a quien hemos podido escuchar en Loki.

Holt ha hecho historia a su llegada a Star Wars, pues es la primera mujer en componer música para un proyecto en acción real de la saga. Tal y como cuenta a Vanity Fair, está “encantada de ser vinculada a John Williams, que básicamente narró su infancia”. Como aún solo hemos escuchado una combinación de Duel of Fates/Battle of the Heroes para el tráiler (desarrollados por Williams en las precuelas), el trabajo de Holt aún es “secreto”. Durante su entrevista, Holt ha preferido alabar el trabajo de Williams, describiendo el leitmotiv que ha desarrollado para el personaje de McGregor como “reflexivo” y “totalmente apropiado”.

También “melancólico, pero con un elemento de esperanza”. La violinista de formación describe así el trabajo conjunto de Williams y ella: “Creo que es una partitura emotiva y tiene sus raíces en la tradición de Star Wars antes que en The Mandalorian. Teníamos una colección de 250 cuernos y flautas, y utilicé un cuerno de caza para la partitura. También lo estamos mezclando con sonido de sintetizadores más modernos”. La banda sonora de Obi-Wan Kenobi combina, por ello, tanto el legado clásico de la saga como ciertas fugas más inesperadas, y ejerce de buena carta de presentación para el estreno de la serie, programado el 27 de mayo en Disney+. Ojalá podamos escucharla antes.

