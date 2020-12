Nuevo tráiler de ‘Historia de las palabrotas’, con Nicolas Cage en llamas

Recientemente supimos de la existencia de History of Swear Words a través de un alocado teaser, y puede que gracias a él muchos hayan afrontado lo poco que queda de 2020 termine con energías renovadas, deleitándose por lo que viene al inicio del nuevo año. El 5 de enero de 2021, así las cosas, llegará a Netflix una serie documental presentada por el único, el inigualable Nicolas Cage, donde se inspeccionará el origen de palabras tan enigmáticas como “fuck”, “shit”, “bitch”, “dick”, “pussy” o “damn”. Los tacos de toda la vida, vaya (al menos en EE.UU.), recopilados para ser analizados de forma exhaustiva y documentada.

En España la conoceremos como Historia de las palabrotas, y a escasos días de su lanzamiento Netflix ha lanzado un nuevo avance mucho más completo que el anterior. En este no solo asistimos a una impagable introducción con The Cage gritando “FUCK”, sino también a fragmentos de los reportajes que el actor irá introduciendo. Para rastrear los orígenes de cada palabra malsonante Nicolas Cage dará paso a varios testimonios de expertos en etimología y cultura pop, así como de personalidades del entretenimiento del calibre de Sarah Silverman o Nick Offerman.

A través de estos estudios Historia de las palabrotas remarcará la importancia cultural de cada uno de los vocablos, siendo el primer proyecto de Nicolas Cage en una nueva fase de su carrera que tiene a su fandom enloquecido. Y es que, más allá de la docuserie de Netflix, el actor tiene planeado el estreno de Prisoners of the Ghostland (su primera colaboración con Sion Sono) en el próximo Festival de Sundance, así como The Unbearable Weight of Massive Talent, donde se interpreta a sí mismo en compañía de Pedro Pascal encarnando a un narcotraficante que resulta ser su mayor fan sobre la faz de la tierra.

A continuación, el tráiler de Historia de las palabrotas.